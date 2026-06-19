Review | HyperX Cloud Alpha 2 Wireless

Gaming headsets komen dit jaar met net zoveel nieuwe iteraties en modellen, dan dat er games uit komen. Ook HyperX, een merk dat bij ons goed ligt, Brengt een aantal nieuwe headsets. Binnenkort kijken we naar de Cloud Flight 2. Maar vandaag is het tijd voor het meest complete model dat HyperX momenteel op de markt heeft: De Cloud Alpha 2 Wireless.

Met een adviesprijs van €249,99 brengt HyperX de nieuwe Cloud Alpha 2 Wireless op de markt. Wat wellicht wel hun meest complete headset is. Deze headset richt zich op PC, maar is ook compatibel met PlayStation, Xbox en Switch (2). Wat deze headset zo compleet en bijzonder maakt, is hoe featurerijk hij is, evenals het toevoegen van een RGB Base Station. Vanuit dit station kan je ook een hoop leuke dingen tweaken. Daarnaast zien we grote drivers voor vol geluid, een ontzettend lange accuduur en dual connectivity met Bluetooth en 2.4G. Laten we even kijken naar alle facetten van dit volwaardige model.

Bouwkwaliteit en design

De Cloud Alpha 2 is een vrij rustig model. Op de headset is geen RGB aanwezig, maar kiest het merk voor een super strak ontwerp. Het is een merk dat zelden afwijkt van de signature look en ook hier blijft die intact. Daarnaast zien we de dongel in de vorm van een basisstation. Hier zie je de RGB dan wel weer terugkomen. Het basisstation gebruikt verscheidene kleuren om niet alleen een sfeervolle look aan jouw set-up te geven, maar ook om onderscheid te bieden in de verschillende functionaliteiten. Hoe dan ook, zowel de headset, als het basisstation, hebben een strakke look.

De headset zelf heeft een metalen frame, met microvezel oorkussens en een hoofdband van leer met memory foam. De headset zit enorm comfortabel en is verassend licht, je kan hem uren dragen zonder dat hij gaat knellen of zwaar begint te worden. Daarnaast is het een duurzame en ontzettend stevige headset. Hij is heel robuust en toch flexibel, dat zien we graag hier! De oorkussens zitten top en zijn vervangbaar, waardoor je ze kan uitwisselen voor nieuwe.

Basisstation geeft controle

Het basisstation heeft een multifunctionele draaiknop, evenals 6 knoppen waarvan een aantal programmeerbaar. Je hebt hiermee volledige controle over je headset, kan het geluid individueel van het aangesloten apparaat beheren, wisselen tussen profielen en nog veel meer. Een ontzettend fijne functie is dat je meerdere geluidsprofielen kan opslaan en die makkelijk kan wisselen. Hoe het werkt is dat je op een van de knoppen drukt en dan vervolgens met de draaiknop afstemt. Daarnaast is het ook een waar stijlicoon op je setup. Ik vind het een ware toevoeging, zowel functioneel als qua design.

Ook zorgt het grotere basisstation voor een feature die ik enorm fin vindt. Ik kan makkelijk beneden in de keuken staan of in de tuin zitten zonder dat ik de verbinding verlies. De range die deze headset heeft, die heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is niet voor iedereen een belangrijke functie, maar voor mij zeer zeker wel.

53 mm drivers brengen vol geluid

De geluidskwaliteit van deze headset is zonder twijfel een van de grootste pluspunten. Het geluid klinkt helder, gedetailleerd en tegelijkertijd krachtig, waardoor zowel subtiele audio-effecten als explosieve momenten uitstekend tot hun recht komen. Het standaard audioprofiel is al indrukwekkend goed afgesteld, maar wie bereid is om wat tijd te steken in het aanpassen van EQ-profielen ontdekt al snel hoeveel potentie er in deze headset zit.

Dankzij de 53mm dual-chamber drivers levert de headset een verrassend veelzijdige geluidservaring. In competitieve shooters zoals Rainbow Six Siege is het eenvoudig om voetstappen en andere richtingsgevoelige geluiden te horen, wat daadwerkelijk een voordeel kan opleveren tijdens het spelen. Aan de andere kant zorgen diezelfde drivers ervoor dat spectaculaire momenten, zoals een grote explosie in 007: First Light, voldoende impact hebben om je volledig in de ervaring te trekken.

Ook buiten gaming weet de headset indruk te maken. Muziek klinkt vol en dynamisch, met een goede balans tussen lage, midden- en hoge tonen. Films profiteren eveneens van de sterke geluidsweergave, waarbij dialogen helder blijven terwijl actie- en omgevingsgeluiden voldoende diepte behouden.

De ingebouwde spatial audio is daarbij een mooie extra. Hoewel ik deze functie niet continu heb gebruikt, voegt ze tijdens films en bepaalde shooters merkbaar meer ruimtelijkheid toe aan het geluid, waardoor de ervaring nog meeslepender aanvoelt. Het is gewoon niet een functie die ik zelf gebruik, maar voor fans van spatial audio ben je hier aan het juiste adres. Je kan dit instellen via de NGENUITY app en vervolgens makkelijk kiezen binnen Windows zelf.

Ook zonder microfoon, toch een microfoon

De microfoon van deze HyperX is niet exceptioneel, maar ook zeker niet ondermaats. Wat je kan verwachten is hoge kwaliteit met limitaties die nu eenmaal aanwezig zijn in headset microfoons. Ik heb uiteraard de ultieme test afgenomen, door in zowel Discord als de PlayStation party de vraag te stellen: Hoe klink ik? Die antwoorden waren: Helder met een beetje punch. Dat betekent dat die test zeker is geslaagd. Het is dus een prima microfoon voor alledaags gebruik.

Wat dan wel weer tof is en waar ik per ongeluk achter kwam, is dat de headset een interne microfoon heeft, een beetje zoals de Pulse van Sony. Neem je de microfoon dus af, dan ben je alsnog te verstaan!

Al met al is de microfoon misschien niet het sterkste verkoopargument van deze headset, maar hij doet precies wat je ervan verwacht, betrouwbare en heldere communicatie zonder gedoe. Voor de meeste gamers zal de kwaliteit ruim voldoende zijn.

Rijk aan features

Deze headset is ontzettend featurerijk. Zo is misschien wel het grootste verkoopargument dat de accuduur rond de 250 uur zal liggen. Dit is afhankelijk van jouw instellingen natuurlijk, maar ik heb de headset nog niet op hoeven te laden sinds ik hem in gebruik heb. Je ziet veel merken nu komen met verwisselbare accu’s of andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je nooit zonder headset zit, maar HyperX gooit er gewoon een mega accu in.

Daarnaast is de headset te gebruiken met aux-kabel, Bluetooth en 2.4G. Hierdoor kan je hem op zowat ieder apparaat gebruiken. De Bluetooth had voor mij ook geen vertraging. Je kan alles makkelijk afstellen via de headset zelf, die heeft voldoende switches en knoppen on-board waar je de base station niet voor nodig hebt.

Ook de NGENUITY app is hier weer mega fijn om te gebruiken. Je kan alles afstellen van geluidsprofielen tot aan de programmeerbare knoppen op je basisstation.

Verdict

De HyperX Cloud Alpha 2 Wireless is zonder twijfel een van de meest complete headsets die het merk momenteel aanbiedt. Met uitstekend geluid, een absurd sterke accuduur, een comfortabel ontwerp en een basisstation dat daadwerkelijk meerwaarde biedt, voelt deze headset als een premium totaalpakket. De indrukwekkende wireless range en uitgebreide connectiviteit maken hem bovendien geschikt voor vrijwel iedere situatie.

Daar hangt uiteraard een stevig prijskaartje aan vast, maar daar krijg je ook veel voor terug. De microfoon is prima zonder uit te blinken, terwijl de rest van de headset juist op vrijwel ieder vlak overtuigt. Zoek je een high-end draadloze headset met veel functies, sterke prestaties en een unieke toevoeging in de vorm van het RGB-basisstation, dan is de Cloud Alpha 2 Wireless absoluut een aanrader.