Review | F1 25 2026 Season Pack

“Slide out the garage, I got a hundred cars”, van Rody Ricch is het eerste wat ik hoorde toen ik F1 25: 2026 Season Pack opstartte en toen wist ik het eigenlijk al. Dit wordt vet en ik ben er klaar voor. Vandaag bespreken we de 2026 Season Pack DLC voor de F1 25-game.

Dankzij het openingsmuziekje in het hoofdmenu van F1 25 dook ik direct 20 jaar terug in de tijd. Als je rond het jaar 2005 een Electronic Arts-game opstartte en werd begroet met de ondertussen meest iconische soundtracks, weet je dat je een goede tijd gaat hebben. En dat had ik nu weer.

F1 25 2026 Season Pack is een betaalde uitbreiding op de F1 25-game van vorig jaar. Electronic Arts en Codemasters hebben dit jaar geen nieuwe F1-game gemaakt en concentreren zich voor de innovatie op F1 27, die volgend jaar weer verschijnt. 2026 is wel een belangrijk jaar voor deze autosport. Nieuwe regulaties, nieuwe coureurs en een heel nieuw team. De paddock en de grid zijn weer iets drukker en dat zorgt voor een wisseling in de dynamiek. Dat moeten we uiteraard wel first-hand ervaren. En dat kan, met deze betaalde uitbreiding. Je kunt de F1 25-game ook gebundeld kopen met het 2026 Season Pack. Daarmee heb je gelijk alles wat je vorig jaar gemist hebt, ook te pakken.

In with the Audi, out with the Newey

Het 2026-seizoen begint met veel drama. Van die drama merken we in de F1 25 2026 Season Pack vrij weinig. Braking Point slaat dit jaar even over. We gaan dus niet verder met het verhaal van Konnersport, maar pakken ook geen nieuw verhaal op. We missen de Drive to Survive-geïnspireerde campaignmode dit jaar, maar kunnen wel direct aan de slag met My Team in 2026. De volledige game is voor het seizoen geüpdatet met de nieuwe regulaties, auto’s, coureurs en teams. Je kunt tijdens het spelen eenvoudig wisselen tussen het seizoen van 2025 en 2026.

De game speelt dus ook nagenoeg hetzelfde. De menu’s zijn hetzelfde en de game ziet er net zo goed uit als vorig jaar. Als niet een beetje beter op PlayStation 5 Pro door de komst en ondersteuning van PSSR2.

Wel zijn er de nodige nieuwigheden op de grid die het 2026-seizoen reflecteren. Je racet met nieuwe auto’s, zonder DRS, en hiermee rekent de game dus ook af met de DRS-zones in het 2026-seizoen. In plaats daarvan krijgen we de Overtake Mode. Deze werkt in de game hetzelfde als in het echt. Zodra je binnen 1 seconde van je voorligger komt, mag je voor de hele ronde die volgt gebruikmaken van extra elektronische kracht. De Boost Mode is er ook nog steeds en deze is nagenoeg ongewijzigd.

Qua aerodynamica zijn er ook veranderingen. Zo zijn de auto’s kleiner en lichter dan vorig jaar. De voor- en achtervleugel zijn flexibel en bewegen een beetje mee om te allen tijde als een speer over het circuit te vliegen. Kortom: de 2026 aanpassingen worden nauwkeurig vertaald naar de racegame voor een zo authentiek mogelijke ervaring die uiteraard wel lekker casual en sim-lite blijft.

Als een madman over de Madring

Er is een extra circuit bijgekomen dit jaar. Dat is de Madring en hier hadden ze misschien iets meer kunnen voorsorteren op volgend jaar. De Madring in Madrid heeft een tienjarig contract gekregen van de FIA en staat dus tot minstens 2035 op de F1-kalender. Dit circuit is niet LiDAR-gescand voor in de F1-game, zoals de vijf banen uit 2025. F1 25 zette een reeks verbeteringen neer, die alles nog authentieker hadden moeten laten aanvoelen. De komst van een nieuw circuit zou een perfect moment zijn om die vernieuwingen mee te nemen. Wellicht dat ze echt alle technische vernieuwingen voor 2027 achterhouden. Voor nu kun je in ieder geval al veel eerder de Madring testen en zien, voordat je kunt ervaren hoe de coureurs deze zelf aansijden.

Een seizoen om te vergeten

Laten we even heel eerlijk zijn. Het 2026-seizoen is er eentje die we het liefst zo snel mogelijk vergeten. Er is veel gerommel en het komt allemaal maar stroperig op gang. Hetzelfde geldt een beetje voor de F1 25: 2026 Season Pack. Niet omdat het een slechte game is, maar omdat er eigenlijk niet heel veel nieuws of spannends is. Het is echt een toevoeging op de F1 25-game, die in basis al heel erg sterk was. Dat is nu nog steeds zo. Als je echt al met de nieuwe auto’s wilt racen en deze games zonder hulpmiddelen speelt, is het zeer interessant om de verschillen aan te voelen. Als je voorheen gebruikmaakte van automatische DRS, automatisch schakelen en alleen maar korte races rijdt, merk je nagenoeg niets van het verschil in auto’s. Maar ook als je groot fan bent van de sport en heel erg enthousiast wordt van deze kleine toevoegingen, kan het leuk zijn om er zelf mee aan de slag te gaan. De 2026 Season Pack is dan ook redelijk schappelijk geprijsd voor wat je krijgt.

Verdict

Overslaan of instappen? Dat hangt volledig af van hoe je F1 speelt. Ben je een casual coureur die af en toe een paar rondjes rijdt met de nodige hulpmiddelen ingeschakeld? Dan biedt F1 25 voorlopig nog genoeg en kun je waarschijnlijk prima wachten op een volledig nieuw deel in 2027.

Maar leef je voor de sport, wil je de nieuwste auto’s, teams en regels direct ervaren, of speel je F1 meer als een sim-lite met langere races, minder assists en misschien zelfs vanuit een Playseat? Dan is de F1 25: 2026 Season Pack een veel aantrekkelijkere investering. Voor die groep voelt het minder als een update en meer als een nieuw seizoen dat je niet wilt missen.