Review | Beyerdynamic Amiron Zero

Beyerdynamic is geen vreemde voor ons, wij zijn ontzettend fan van zowel de studio– als gaming headsets. Ook keken we eerder al naar lifestyle headphones vanuit het merk. Nu is het tijd voor nog meer lifestyle, maar dit keer in handformaat. We nemen een kijkje naar de Amiron Zero, earbuds die echt nóóit uit zullen vallen!

Ga jij wel eens naar de sportschool en vallen jouw earbuds uit bij het eerste moment van druk zetten? Moet jij tijdens het spelen op de Nintendo Switch altijd je in-ear buds terug in je oor rammen, omdat ze half eruit hangen? Dan heb je net zo’n ‘unieke’ oren als ik. Als ik iets vervelend vind, dan is het constant moeten letten op mijn earbuds en of ze nog wel lekker in m’n schelp steken. Daar heeft Beyerdynamic dé oplossing voor: De Amiron Zero! Deze buds gaan niet in je oor, maar hangen eraan. Klinkt gek, maar werkt beter dan ik had verwacht. Laten we even kijken naar de voor- en nadelen van de Amiron Zero.

Open-Ear Clip Earbuds

Dat is hoe Beyerdynamic dit model omschrijft. De oortjes gaan dus niet in je oor en vinden daar hun rustplaats voor de rest van de dag. Ze zitten om je oor en verzorgen vol geluid vanuit je kraakbeen. De oortjes hebben namelijk een C-vorm. Ze zitten om je oor en blijven daardoor goed zitten. Vooral bedoelt dus voor mensen die last hebben van uitvallende oortjes. Ze zijn klein, klemmen zich om ieder oor en daarmee perfect voor alledaags gebruik, of je nu aan het sporten bent, in de bus zit of lekker aan de wandel bent.

De oortjes hebben aan beide kanten een soort bol zitten, die klemt dus om je oren heen. Eén van die bollen hangt over je oorkanaal, waardoor het geluid naar binnen zal gaan. Of dit geluid goed is, daar komen we nog op terug. Wel kan ik zeggen dat het slimme ontwerp in combinatie met probleemoplossend vermogen zorgt voor een ontzettend fijn design. Ik heb de Amiron Zero getest tijdens het sporten, wandelen, gamen, fotograferen en muziek luisteren en was in ieder aspect zeer tevreden over de shape en fit van deze buds. Ik heb ze nooit aan hoeven passen en ik heb nooit het gevoel gehad dat ze niet lekker zaten of te veel druk gaven. Daarnaast zijn de oortjes stevig en robuust. Ze zijn ook nog eens ontzettend licht. Eigenlijk is dit het perfecte design voor clip earbuds!

Geluidskwaliteit: Muziek en media

Buiten de heerlijke fit en het slimme ontwerp, staat Beyerdynamic natuurlijk bekend om studiokwaliteit geluid. Met een vorm als deze zou je natuurlijk verwachten dat je geluidskwaliteit inlevert. Op een bepaalde manier is dat zo, maar ik was ontzettend verrast in hoe vol en goed deze oortjes klinken. Ze gaan niet volledig in je oor, waardoor je wat bass inlevert, maar door de trillingen rondom je oor kan je toch nog een kleine punch verwachten in muziek en tijdens het kijken van series of films. Wat ik vooral heel leuk vond om te horen, is hoe vol en rijk het geluid alsnog is. Iedere toon is hoorbaar tijdens het luisteren van muziek. Het geluid is in zowel de lows, mids en highs gewoon enorm uitgesproken op een positieve manier. Ik heb nooit het idee gehad dat ik geluidskwaliteit in heb moeten leveren.

Geluidskwaliteit: Games

Het zijn natuurlijk geen gaming buds, maar deze oortjes gaan verrassend goed samen met handhelds zoals de Steam Deck of de Nintendo Switch 2. Sterker nog, ik gebruik ze vrijwel altijd op de Switch 2 nu. Je kan nog voldoende van je omgeving meekrijgen, terwijl je toch vol en rijk geluid hebt met aardig sterke stereo kwaliteiten. Vooral games die niet vereisen dat je precies gaat pinpointen waar vijanden vandaan komen vallen perfect samen met deze buds. Ook handelen ze eventuele vertraging met Bluetooth heel goed, ik heb zelden het gevoel gehad dat mijn geluid en wat ik zag niet goed samen liepen.

Features

De Amiron Zero hebben aardig wat touch controls aanwezig, die perfect werken en veel opties bieden. Daarnaast is de accuduur echt fantastisch. Ik kan ze makkelijk een volledige dag gebruiken zonder op te laden. Je kan ongeveer 15-20 uur aan accu verwachten van de oortjes én de case samengeteld.

Toch heb ik wat kleine minpuntjes. De oortjes hebben namelijk een vrij timide max volume. Ze kunnen niet bijzonder hard, wat ik dan toch wel jammer vind. Ik heb het audioprofiel via de app zodanig aangepast, dat het iets harder is, maar zelfs dan ontbreken er wat decibels. Daarnaast hebben de oortjes aan het begin soms wat issues met een seconden lange verlaging van het geluid, ik weet niet waar dit door komt maar ik kreeg het ook niet uitgeschakeld. Buiten dit is er oprecht niks op te merken, wat dan weer heel positief is.

Via de app kan je de equalizer volledig bedienen en kan je voldoende zien en aanpassen. Het is een compacte en fijne app die altijd werkt. En als designer geef ik ze een pluspunt, want het is ook een app die qua looks enorm aansluit bij de merkidentiteit én het ontwerp van de buds.

Verdict

Met de Amiron Zero levert Beyerdynamic een verrassend sterke set open-ear earbuds af. Het clip-on ontwerp zit comfortabel, blijft uitstekend op zijn plek en is een uitkomst voor iedereen die moeite heeft met traditionele in-ears. Ondanks het open ontwerp klinkt het geluid vol en gebalanceerd, terwijl je tegelijkertijd bewust blijft van je omgeving.

Het maximale volume had wat hoger mogen liggen en de sporadische volumeschommelingen zijn jammer, maar deze kleine minpunten doen weinig af aan de totaalervaring. Zoek je earbuds die nooit uitvallen en comfortabel zijn voor langdurig gebruik, dan zijn de Amiron Zero absoluut het overwegen waard. Vooral als je het minder volle geluid van andere merken met dit soort buds jammer vind.