Preview: Dragon Ball: Sparking Zero op Gamescom 2024

KA-MEEEE-HAAAA-MEEEEE-HAAAAAA! Sorry, ik liet me even gaan. Dragon Ball: Sparking Zero sparkte mijn interesse vanaf de eerste trailer. Dit gelde overigens niet alleen voor mij, maar ook voor een groot deel van onze redactie. Daniël en ik namen een preview op, waar we een eerste impressie gaven. Maar, we laten jullie zeker niet in het donker, onze trouwe lezers!

Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind stond te schreeuwen in mijn kamer, hopende dat mijn haar zou groeien, er een radioactieve gloed rondom mijn aura zou verschijnen en ik door een muur kon slaan. Dat was geen succes, maar het spelen van een Budokai Tenkaichi game bracht me dicht genoeg in de buurt van die euforie. In die arena fighters neem je het op tegen een vijand naar keuze, of die in het verhaal zit. Dit gebeurde allemaal in een soort 2.5D of 3D map met de mogelijkheid je vijand door een map te rammen. Maps waren verwoestbaar en mijn controller ook, sorry pap en mam! Dat euforische gevoel verscheen bij mij vrij laat daarna weer bij de Naruto Ultimate Ninja Storm titels, waar ik me echt een ninja voelde. Maar die euforie heb ik zo enorm gemist met Dragon Ball games. Ja, Kakarot en Xenoverse waren enorm goed en ik heb tientallen, als al niet honderden, uren in die games zitten. Maar, niks kietelt mijn fancy zo goed als een ware arena fighter. Tijdens Gamescom 2024 konden wij aan de haal met de game en daar wil ik jullie graag meer over vertellen.

Ultra instinctief

In Sparking Zero kan jij een deel van het verhaal herleven. Dit kon tijdens onze Gamescom demo niet. Wat wel kon, was het free battle gedeelte exploreren. Dit zijn gevechten die je instinctief in moet gaan. Je vecht hier tegen 3 personages (niet tegelijkertijd) naar keuze, of je laat de CPU kiezen. Either way, pick your poison. Daarna ga je gewoon een gevecht aan, tot 1 van de partijen wint. Deze gevechten zijn pittig wanneer je de game net oppakt, dat viel ons al op. De controls die uitgelegd werden in de demo waren vrij schaars, maar na een paar potjes spelen heb je de flow te pakken en is het winnen geblazen. De arena’s waar je in speelt zijn, zoals je gewend bent van vroeger, verwoestbaar. Je kan jouw tegenstanders door rotsen smijten of met een flinke krater de grond in gooien. De arena’s zijn groot en de tijd die je hebt per potje is kort, het is dus aan jou om hoe dan ook te zorgen dat je jouw tegenstander verlaat.

Gevechten voelen goed, echt goed. Het is even onwennig wanneer je net begint, omdat ieder personage en iedere Super Saiyan anders werkt. Sommige personages hebben een instant transmission, anderen vliegen agressief naar de vijand toe. Dit lijkt mij een enorme moeilijke taak om in balans te brengen, maar zo voelde het wel. Wat dit zo tof maakt, is dat personages zo lore accurate voelen en tegelijk ook uniek spelen. Zo voelt het niet alsof ieder personage hetzelfde speelt, maar met een andere skin. Als Broly voel jij je net zo sterk, dan dat je eruit ziet. Sparking Zero wilt dat jij snel schakelt, agressief speelt en instinctief handelt. Be like Goku, zullen we maar zeggen.

Wanneer jij jouw Ki meter vol hebt, kan je een speciale aanval lanceren of vorm aannemen. Wanneer je Ki meter halfvol is, kan je destructieve speciale aanvallen uitoefenen op je tegenstander. Daarnaast heb je de hand-to-hand combat combo’s die enorm soepel voelen. Hoe vrij je bent qua transformaties weet ik niet bij ieder personage, maar buiten het kiezen van je Saiyan vorm, kan je er dus ook eentje aannemen tijdens je gevecht! Ki aanvallen zien er qua tekenstijl enorm tof uit, dus dat voegt alleen maar toe aan de ervaring. Als ik al een puntje van kritiek mocht hebben, dan is het dat de camera soms wat lomp kan doen, maar dit was niet storend tijdens de demo!

Sparking graphics

Sparking Zero heeft enorm toffe graphics. De backdrops en maps hebben een realistischere stijl en zijn daarmee vergelijkbaar met Jump Force, maar dan een stuk verfijnder en beter doordacht. Het voelt hier echt als een toevoeging, in plaats van een stoorfactor. Ik vind de map designs enorm tof geworden, in ieder geval die wat ik in de demo kon spelen. Ook de getekende character designs, in combinatie met de backdrops, ogen enorm cool. Personages en de animaties zijn naadloos overgenomen van de anime en oudere titels. Het voelt als een ware step-up, op gebied van presentatie. De menu’s zijn zelfs vrij goed te doen voor een anime game, waar normaliter de UI verschrikkelijk is. Bandai Namco is all-out gegaan om ervoor te zorgen dat de presentatie in ieder geval goed zit.

Kom maar op met die game!

De demo is natuurlijk bedoelt om ons te teasen met wat gaat komen en ik kan je alvast vertellen dat wij er allemaal enorm veel zin in hebben. Helaas konden we geen story mode spelen, maar zijn we enorm benieuwd naar de implementatie hiervan. Als deze net zo sterk is als de Ninja Storm games, dan zitten we al goed. Uiteraard is dit een andere developer, maar ik heb het puur over de presentatie van de game. De gevechten voelen in ieder geval al enorm goed en wij kunnen niet wachten om in de game te duiken en jou te voorzien van een gedetailleerde review!