Game Over voor winkelketen Game Mania

Het is einde spel voor winkelketen Game Mania in Nederland en België. De keten heeft op maandag 2 september 2024 faillissement aangevraagd. Het ging al langer slecht met de winkelketen, maar het lijkt dan nu na een lange adem ‘Game Over’ te zijn nadat er geen partij was die vertrouwen had in de laatste ‘Insert Coin’.

De fysieke winkels gaan per direct dicht. Dat betekent dat maandag 2 september 2024 de laatste dag is geweest dat je een Game Mania winkel in kon stappen om games, consoles, Funko Pops of Trading Cards te kopen. De webwinkel blijft voorlopig wel nog open. Pre-orders lijken uitgeschakeld te zijn voor thuislevering op dit moment. Wie de webwinkel bezoekt wordt begroet met een groot geel tekst vlak die ons bijna PTSD geeft na alle Cyberpunk berichtgevingen. De tekst luidt als volgt:

“Game Mania heeft het faillissement aangevraagd, nadat in de lopende procedure geen overnemer heeft opgeleverd.

Wij wachten de beslissing van de rechtbank af. Tot nader bericht blijven de fysieke winkels gesloten vanaf dinsdag 3 september. De webshop blijft voorlopig geopend.

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet, onze klanten voor hun jarenlange loyaliteit, en onze handelspartners voor hun samenwerking.”

Geen koper voor Game Mania

Game Manie heeft het al een langere tijd moeilijk. Net voor de zomer vroeg te winkel uitstel van betaling aan vanwege financiële problemen terwijl het op zoek was naar een nieuwe koper. Het feit dat de winkel faillissement aanvraagt, duidt dat deze koper niet gevonden is. Eerder fuseerde Game Mania al met Pop’d in de hoop samen sterker te staan in deze keiharde retail-wereld. Ook dat heeft niet mogen baten.

In de afgelopen jaren zijn er al veel fysieke winkels gesloten. Je mag van geluk spreken als jij er nog eentje had in jouw stad. Waar er nu in totaal 30 winkels niet meer open gaan vanaf 3 september 2024, waren er in 2019 nog 75 fysieke winkels die dagelijks hun deuren opende.

Was jij vaste klant bij de winkel? Waar ga jij nu naar toe voor jouw games?