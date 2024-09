Tony Hawk hint naar Pro Skater Anniversary nieuws

Tony Hawk’s Pro Skater’s verjaardag komt er aan. De 25e alweer. Tony Hawk hint naar iets van nieuws rondom de verjaardag van de legendarische skating franchise, maar mag er nog niet te veel over vertellen. Hij en Activision zijn in ieder geval weer in gesprek voor iets dat de fans enorm zullen waarderen.

Tony Hawk’s Pro Skater verscheen voor het eerst op de PlayStation op 29 september 1999. Sindsdien zijn er talloze titels binnen deze reeks uitgebracht, enorm veel spin-off titels en remakes en remasters. Mijn favoriete titel blijft toch nog altijd American Wasteland. De eerste “Open wereld” skate game binnen de reeks waarin je zonder laadschermen van de ene map naar de andere gaat. Een voor destijds best creatieve oplossing. Maar goed, we hebben het nu niet over het verleden, maar over het nu. En het nu brengt ons over een weekje of 2 de verjaardag van de aller eerste Tony Hawk skating game. Hawk en Activision werken aan “iets”, zo laat hij weten. Alles en meer in onderstaande video!

“I wish I could tell you more, but I can tell you that I’ve been talking to Activision again, we’re working on something,” zegt Hawk. “It will be something the fans will truly appreciate.”

Zo laat hij weten dat Vicarious Visions origineel ook van plan was om Pro Skater 3+4 te maken en ze daar ook mee bezig waren. Dat was tenminste zo totdat de hele studio werd geabsorbeerd door Activision en er eigenlijk niemand meer overbleef waar ze de Tony Hawk franchise aan toevertrouwde. Er zijn verschillende pitches geweest, maar dit vond Activision maar niks. Wat er wél staat te gebeuren is dus nog maar een vraag, maar als het goed is, hoeven niet lang meer in spanning te wachten.

Wat gaat het worden? Toch een Pro Skater 3+4 of iets heel anders? Een Anniversary Collection met alle oude games in één pakket? Of misschien toch een hele nieuwe skate game?