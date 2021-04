Review: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Next Gen

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is nu ook verkrijgbaar voor de Playstation 5 en Xbox Series X|S. Er zijn upgradewegen voor spelers die de game al in het bezit hebben op Playstation 4 en Xbox One. Welke voordelen biedt Next Gen, in dit geval specifiek, de Playstation 5? We heel-flippen deze versie om het voor je uit te zoeken.

Als iemand zegt Playstation 1 dan denk je aan de iconische opstartanimatie, Crash Bandicoot, Spyro, maar ook Punk muziek en Tony Hawk’s Pro Skater. Het heeft Activision en verschillende ontwikkelaars jaren gekost om de magie van de eerste Pro Skater titels opnieuw te vinden. Maar het lukte dan uiteindelijk toch met.. Ja, eigenlijk precies dezelfde games als vroeger, maar dan nét dat tikkeltje nieuwer, vloeiender, uitgebreider en niet te vergeten stralend op moderne consoles.

Met de Playstation 5 versie gooien Vicarious Visions en Beenox er nog een schepje bovenop. Het resultaat is vergelijkbaar met eerder verschenen Next-Gen her-uitgaves en upgrades uit het Playstation 4 en Xbox One tijdperk. Dit betekent dat je met haarscherpe beelden speelt met een constant vloeiende framerate en kunt genieten van hele korte laadtijden om die highscore nog sneller te verbeteren.

Pro Skater was meer dan maar een spelletje

Tony Hawk’s Pro Skater was meer dan een simpel spelletje vroeger. Het was een soort verlenging van een passie. Ik denk dat ik niet voor alleen mezelf spreek als ik zeg dat ik mede door deze geweldenaar ben begonnen met skaten vroeger. In de tijd van de Pro Skater games, Jackass, Viva La Bam en ga zo maar door, skatete deze jongen op een goedkoop Intertoys bordje door de straten en vroeg ik me af waarom sommige meer ervaren skaters vel sneller waren dan ik. Uiteindelijk van mijn verjaardags-geld en een beetje sparen een voor mij destijds peperduur Birdhouse deck gekocht. En na twee weken had ik ‘m al gesloopt.

Toen huilen, maar nu mooie herinneringen. Overdag na school skaten, in de avond met wat vrienden en nog zand in de schoenen Tony Hawk spelen op de Playstation. Met knijpende ogen kijken hoe het mannetje op beeld, wat net genoeg op een mannetje lijkt, kijken hoe een Kickflip werkt. De volgende ochtend op weg naar school met veel moeite proberen om het na te doen. En dat lukte, na een paar dagen urenlang oefenen.

De Pro Skater games en voor mij persoonlijk ook American Wasteland hebben me gevormd voor een goed aantal jaren in mijn jonge jaren. DC schoenen, Element truitje en brede broeken. De nostalgische waarde is hoog en dat geldt zeer zeker niet alleen voor mij. Toy Hawk’s Pro Skater 1+2 is dus een zeer gewaagd project, want je knoeit toch een beetje met de kindertjes die je al die jaren terug gevormd hebt.

De aanhouder wint

Met minder succesvolle gelicenseerde Tony Hawk’s titels verdween de franchise langzaam en met Pro Skater 5 was het over en uit. Maar dat zit toch niet helemaal lekker. Gelukkig dachten ze daar bij Activision precies zo over en kregen we een volledige remake van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2. Dezelfde games als vroeger, maar dan aangepast aan de moderne technologie. Oude, maar ook nieuwe muziek. De oude, maar ook nieuwe skaters. Oude, maar ook nieuwe kleding en ga zo maar door.

Het resultaat was een aangename verrassing. Ook wij waren zeer onder de indruk van deze remake en daarom gaven we de game vorig jaar al een 9 op de Playstation 4. We raden je dan ook zeker aan om deze review even terug te lezen waarin we de game inhoudelijk behandelen. Maar zoals je misschien al raad, of kan herinneren, is die inhoud gewoon steengoed.

Op de Playstation 5

We skaten vrolijk verder op Next-Gen. En dat geldt dubbel en dik als je overstapt op een next-gen console binnen dezelfde familie. Van Playstation 4 naar 5 en van One naar Series X|S neem je namelijk je savefile mee, als je dat zou willen. Er zijn verschillende upgrade paden beschikbaar waardoor je niet de volle mep hoeft neer te leggen als je Tony Hawk door wilt pakken met next-gen bonussen. Maar wat zijn die bonussen dan precies?

Eigenlijk speel je een opgepompte versie van de game die je vorig jaar al speelde. 4K resolutie in 60 FPS of maximaal 120 FPS in 1080P. Beide modi spelen enorm soepel, maar als je echt het onderste uit de kan wilt trekken met haarfijn getimede flips en tricks speelt de game ontzettend lekker in de 120 FPS mode.

Laadtijden zijn bijna verleden tijd. Ze zijn ontzettend kort, maar niet zo kort als we bij andere Playstation 5 versies van last-gen games zagen. Een seconden of 5 is nog steeds niet noemenswaardig en misschien zijn we nu al een beetje verwend door de titels die volledige levels in een ogenblik voor je klaarzetten. In ieder geval checkt Pro Skater 1+2 hier ook de box dat je zo goed als ongestoord door kunt blijven skaten. Een slokje water tijdens het laden zit er misschien net in.

Pro Skater 1+2 maken ook gretig gebruik van de DualSense controller. Het is niet zó goed als bij Astro’s Playroom, maar het is wel een fijne en redelijk subtiele toevoeging. Je krijgt feedback door over bepaalde oppervlakte te skaten, te grinden, te landen en te vallen. Alles voelt net even iets anders aan waardoor beeld en feeling altijd op een bepaalde manier goed met elkaar aansluit.

3D Audio was ook een groot onderdeel van de Playstation 5 marketing. Maar eigenlijk valt dit niet zo erg op in Tony Hawk’s Pro Skater. Aangezien de meeste actie altijd recht voor je gebeurd is de meeste audio gecentreerd. De muziek lijkt wel iets ruimtelijker te klinken. Tenminste, zo hoort het aan. Af en toe hoor je muziek van een bepaalde hoek komen. Alsof je toch in een soort skatepark zit waarbij muziek vanuit een bepaalde hoek altijd het best te horen is. De muziek in deze game is overigens echt heel gaaf. De nieuwe nummers passen ontzettend goed bij de oude en als je het niet wist, zou je geen onderscheid kunnen maken tussen nieuw en oud.

Verdict

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 op de Playstation 5 is een verfijnde versie van de game die we vorig jaar al konden spelen. Het staat in lijn met alle andere next-gen upgrades die we al hebben gezien. Daarmee heb je misschien al een goed idee van wat je kan verwachten. Indien je deze klassiek moderne skater nog niet hebt gespeeld op je Playstation 4. Maar wel benieuwd was, of bent. Dan is deze game een absolute aanrader op Playstation 5. Heb je de game vorig jaar al helemaal grijs gespeeld? Dan mis je eigenlijk niet veel nieuws, maar is een paar potjes skaten natuurlijk nooit mis. Vooral niet als je binnen enkele seconden al de ziekste liptricks aan het gooien bent.