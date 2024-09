Respawn werkt aan laatste Star Wars Jedi game

We leven in een tijd waar de Star Wars games je als TIE-Fighters om de oren vliegen. Respawn staat (buiten wat technische opstartproblemen) momenteel met schouders en kop boven de concurrentie, kunnen ze deze trilogie succesvol eindigen?

Het is ondertussen alweer meer dan een jaar terug dat Respawn Entertainment en EA het vervolg op de eerste Star Wars Jedi game lanceerde. De serie bleek een succes, zelfs toen Star Wars Jedi: Survivor lanceerde met ontzettend veel negatieve feedback over de technische staat. Ondertussen loopt de game soepel en kun je de game zelfs spelen op PS4 en Xbox One.

Star Wars Jedi 3

EA heeft officieel onthuld dat Respawn momenteel werkt aan de volgende Star Wars Jedi game. Dit werd onthuld tijdens de Investor Day 2024 conference van EA. Hier sprak Entertainment and Technology president Laura Miele over de volgende game en noemde het “The final chapter”.

“Respawn is working hard to bring the final chapter of this thrilling story to players. We have delivered some of the highest quality and best-selling Star Wars games of all-time, with over $5 billion in net bookings.”

– Entertainment and Technology president Laura Miele

Wanneer de volgende game in de trilogie uit komt of welke naam deze zal krijgen is nog niet bekend, wel weten we dat Stig Amussen, de creative director van de eerste twee games in 2023 het bedrijf heeft verlaten. Wie de leiding krijgt over deze laatste game in de trilogie is nog niet bekend.

Wat wel duidelijk is, voor iedereen die het einde van Star Wars Jedi: Survivor heeft gespeeld, is dat ons een zeer emotioneel, diep en rauw laatste hoofdstuk van Cal Kestis staat te wachten, een deel waar hij meer flirt met de darkside als ooit tevoren.

Kijk jij al uit naar de volgende game in deze moderne Star Wars trilogie, of ben je net zoals mij ook erg fan van Star Wars Outlaws? Laat het ons weten in de comments hieronder!