Review: The Plucky Squire

Als kind lazen we allemaal wel eens boeken waarin een groep vrienden op avontuur gaat om de vijand te verslaan. In The Plucky Squire is dit boek jouw speelterrein. Maar het boek en zijn verhaal kunnen worden aangepast naar nieuwe mogelijkheden!

Tijdens de Gamescom van 2023 was the Plucky Squire voor mij een uitblinker. We mochten toen nog niet de game spelen, maar kregen een demo te zien van de mogelijkheden. Vandaag is het eindelijk de tijd dat ik mijn woorden mag laten vloeien over deze game en gaan we kijken of deze game een bestelling novel is.

The Plucky Squire

The Plucky Squire speelt zich dus af binnen een boek. Soms moet je echter ook uit dit boek gaan om bepaalde 3D levels op te lossen of taken uit te voeren. Wanneer je in het boek zit speel je het spel in 2D en dit geeft een mix aan mogelijkheden voor het spel om creatief in los te gaan.

Verhaal

Het verhaal van het spel is op zich zoals we veel bij bestsellers zien. Een groep vrienden moet op avontuur gaan en missies uitvoeren om de vijand te verslaan. Onderweg komen Jot (het hoofdpersonage) en zijn vrienden allerlei wezens in nood tegen welke zij moeten helpen.

Het boek The Plucky Squire in het spel gaat ook over Jot. Hier is onze vijand Humgrump het echter niet zo mee eens. Hij vindt het maar niks dat de helden altijd winnen, terwijl vijanden altijd met lege handen staan. Hij wil het boek naar zijn eigen hand zetten en zo zijn versie van het verhaal kunnen schrijven, met alle gevolge van dien. Aan ons om dat tegen te gaan en iedereen in het boek veilig te houden.

Dat het verhaal van The Plucky Squire wat basis aanvoelt, is op zich niet een kritiek punt. Je hebt natuurlijke alle ingredienten welk veel bestsellers ook hebben, maar deze keer kan je echt het verhaal spelen en aanpassen zelfs!

Gameplay

Het verhaal aanpassen is dus een groot onderdeel van het spel. In The Plucky Squire kom je vaak voor obstakels te staan die jij niet zomaar kan oplossen. Deze obstakels hebben vaak een tekst erbij staan. Laten we als voorbeeld nemen de tekst ‘De poort is dicht.’ Daar is natuurlijk niet zomaar doorheen te komen. Vaak in het spel was dan een woord uit zo een zin vervangbaar, in dit geval het woord dicht. Aan ons dan de taak om binnen de bladzijdes van het boek een vervangend woord te vinden voor het woord ‘dicht’.

Zoals ik het nu neerzet hierboven klinkt het eigenlijk best basic. Maar dat is het niet! Het spel doet heel erg zijn best om dit soort scenario’s heel creatief in te vullen en slaagt daar vaak ook in. Soms moet je meerdere woorden verwisselen in hetzelfde level om tot een oplossing te komen. Het maakt voor leuke gameplay en zet je creatief aan het denken.

2D / 3D

Het spel bevat dus een 2D en een 3D modes. Het meerendeel van het spel zul je doorbrengen in de 2D modes binnen het boek. Soms is het dus echter ook nodig om uit het boek te stappen in de 3D wereld. Hier moet je ook weer verschillende dingen verzamelen die jou verder kunnen helpen in het verhaal. Het zorgt voor een leuke afwisseling en je ziet dat er echt is nagedacht om dit een goeie balans te geven.

Minigames

Een spel is tegenwoordig natuurlijk niet compleet zonder een aantal minigames. In The Plucky Squire heb je ook verschillende minigames zitten die Jot en zijn vrienden kunnen doen. Dit loopt allemaal vrij uiteen: ritme games, een Tetris variant of een bokswedstrijd. Het komt allemaal terug binnen in het spel. Mocht jij nu geen zin hebben om al deze minigames te doen, dan is er zelfs een optie om de minigame waar je in zit over te slaan in de opties!

Helpende hand

Wat fijn is in het spel is dat er veel nagedacht is om de puzzels wat lengte te geven. Ze zijn niet de moeilijkste ooit maar ook niet het makkelijkste. Soms moet je wat meerdere stappen doen voordat je bij het eindresultaat bent. Mocht je nu vast komen te zitten tijdens dit proces dan is er niks aan de hand. Binnen en buiten het boek staat namelijk iemand klaar om jou van tips te voorzien wat de volgende stap zou moeten zijn.

Het is wel een optie die ik altijd toejuich. Het is fijn om lekker te kunnen puzzelen, maar als je enorm lang vast zit op een bepaald stuk kan dit op een moment als frustrerend worden ervaren. Steeds meer games lijken de opties toe te voegen voor spelers die een uitdaging willen, maar met de mogelijkheid om ook wat hulp te krijgen, dikke plus!

Verdict: Bijna perfect

The Plucky Squire is een creatief feest waarin spelers worden meegenomen op een aandoenlijk avontuur met een groep vrienden die allemaal hun eigen dingen hebben te overwinnen. Het verhaal mag dan zelf niet het meest bijzondere zijn, de aanloop naar het einde is dit zeker wel. Met veel creatieve opties in puzzels maakt dit het nog uitdagend ook. Het is fijn dat mocht je vast zitten in deze puzzels dat er ook hulp geboden wordt.

The Plucky Squire geeft je veel combat mogelijkheden die je kan upgraden met coins die je kan vinden in het boek en erbuiten. Ga dus zeker op avontuur uit om dit te zoeken!

In de kop van deze tekst lees je al dat het spel bijna perfect is. Zelf vond ik de sluip minigames echt niet super. Sommige kon je gelukkig overslaan, maar sommige ook niet! Het spel heeft mij wel een hele leuke tijd gegeven en denk dat dit voor iedereen zou gaan gelden wie zich aan de game gaat wagen.

The Plucky Squire is vanaf nu te spelen op de Xbox consoles, Steam, de Nintendo Switch en de PlayStation consoles. Mocht jij nu PlayStation+ hebben dan is er goed nieuws. De game is dan namelijk deel van het abonnement, spelen dus!