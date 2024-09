Review: Antstream Arcade

Antstream Arcade is nu beschikbaar op PlayStation 5 consoles en wij hebben deze streaming service even onder de loep genomen om te kijken wat deze game streaming service jou te bieden heeft. Aardig wat kan ik je alvast verklappen, maar dat is alleen zo, als je een echte die hard fan bent van retro games.

Antstream Arcade is een game streaming platform die je ondertussen via PlayStation 5, Xbox Series X/S en smartphone kunt gebruiken. De streaming service bevat zo’n 1300 retro games die oorspronkelijk verschenen op de SNES, MS DOS, Lynx, Amstrad, Amiga, Arcade, Atari 8-bit, Atari 2600, 5200, 7800, C64, Game Boy, Mega Drive, MSX, NES, ZX Spectrum, MSX 2 en zelfs de PlayStation 1. Sommige platformen zijn beter vertegenwoordigd dan de ander, zo zijn er bijvoorbeeld maar 12 PlayStation 1 spellen, waaronder Worms Armageddon, maar één MSX2 game, één Atari 5200 game, maar 7 Game Boy games en maar liefst 291 ZX Spectum games.

Wat is Antstream Arcade

Streamingsdiensten zijn niets nieuws. Tegenwoordig werkt het ook best goed. We zagen al dat Google Stadia de technologie vrij goed benutte, maar dat er simpelweg niet genoeg content en animo was voor een volledig platform dat zich enkel bezighoudt met games streamen. Antstream Arcade doet het daarom iets anders. Het is geen platform dat spelers de nieuwste Assassin’s Creed wil aanbieden in streaming vorm, maar het is een platform waar je je jaarlijks op kunt abonneren, of in één keer kunt afkopen om zo een uitbreidende bibliotheek met super oude spellen te kunnen spelen. Vooral als je fan bent zeer obscure titels uit de jaren 80 is dit een platform voor jou. Op de playStation 5 heb je 2 opties om aan de slag te gaan met Antstream Arcade: €39,99 voor één jaar toegang of €99,99 voor levenslange toegang. Alhoewel je voor 2,5x de jaarlijkse prijs dus levenslang toegang hebt, ben je wel afhankelijk van dit platform in haar beschikbaarheid. We hebben allemaal gezien wat er met Stadia is gebeurd. Zo’n investering is dus altijd een risico.

Verder werkt het platform best goed. Er is geen opvallende vertraging bij het spelen van games over de verschillende gevirtualiseerde systemen. Waar je bij PlayStation Plus en Xbox xCloud dus gameplay streamt vanaf een console uit een datacenter van Xbox of PlayStation streamen we uiteraard geen gameplay uit een SNES of een Arcade kast bij Antstream Arcade, maar wordt het ergens op een server van deze uitgever gevirtualiseerd en dat werkt goed. Voordat je een spel begint krijg je een overzicht met de besturing. Aangezien je games speelt die verdeeld zijn over verschillende platformen met stuk voor een stuk een hele andere vorm van besturing zie je voorafgaand een afbeelding van een SualSense controller (Op de PS5) met daarbij precies welke knop welke actie uitvoert in het spel. Heel handig, alhoewel ik graag een optie had om dit tijdens het spelen ook nog een keer te raadplegen. Met zoveel verschillende games en zoveel verschillende besturingsopties raak je snel in de war.

Hoe speelt het?

Eenmaal spelend is het eigenlijk gewoon alsof je je retro game met een moderne controller aan het spelen bent. Er is geen opvallende vertraging en alles speelt vrij soepel. Omdat het oude spellen zijn is de besturing soms niet heel prettig, maar dit heeft eigenlijk meer met de game te maken dan met de streaming dienst of de controller layout. Games uit de vroege jaren 80 en 90 speelde vaak gewoon een stuk lomper. Deze dienst brengt de games dan ook gewoon naar je TV met besturingsopties voor je controller, maar remastered deze als het ware niet. De besturing wordt dus niet beter of modern via deze service. Verwacht dus vooral dat veel oude spellen gewoon nog steeds lastig te besturen zijn, net als vroeger.

Zodra je de app opstart wordt je begroet met een startscherm waar je gelijk wordt overvallen met tientallen games. De games die bovenaan staan zijn geselecteerd uit populariteit, verder naar beneden staan games per categorie. Verder heb je de mogelijkheid om games per console op te zoeken, per genre of op naam. Naast games zijn er ook uitdagingen, deze kan je goed vergelijken met de lokale arcadekasten uit de 80’s en 90’s. Waar speler AAA destijds nog de hele wereld afreisde om op elke Arcade kast in de wereld zijn plek aan de top te verzekeren, kan AAA dat nu gewoon vanuit thuis doen met Antstream Arcade. In de Challenge Mode kies je een bepaalde game uit waar een uitdaging bij zit. Deze uitdaging is vervolgens een bepaalde regel “Overleef zolang mogelijk in level X van Game A”. Zodra je deze uitdaging start zit je direct in dat level en begint de score op te lopen. Via deze mode doe je gelijk mee met de wereldwijde ranglijst voor die specifieke uitdaging. Er zijn permanente uitdagingen, maar ook tijdelijke. Voor uitdagingen kan je medailles krijgen die je vervolgens kunt inzetten om je avatar op te fleuren. De uitdagingen zijn een leuke toevoeging die een extra dimensie toevoegen aan de game en je weer even het gevoel geeft alsof je aan een oude Arcade kast staat om de legendarische speler AAA van de troon te stoten.

Het aanbod

Hier gaat het bij Antream voor mij een beetje mis. Waar de service goed werkt, lekker speelt en de uitdagingen een leuke toevoeging zijn, is het aanbod ruim, maar niet heel denderend. Het oogt een beetje kwantiteit over kwaliteit. Deze service is echt niet gemaakt voor de mainstream gamer die alle klassiekers uit het PS1, Game Boy en NES tijdperk wilt spelen, maar echt voor de die hard fans van retro gaming. Voornamelijk de obscure titels zie je hier terug en dat is een bepaalde niche waar je van moet houden. Het is absoluut geen nostalgie-bibliotheek die je heerlijk terug in de tijd trekt met persoonlijke gevoelens. Het is echt een streaming service voor verloren games uit de 80’s en 90’s voor fans van deze hele oude meuk. Dat betekent niet dat er geen goede games tussen staan, verre van, want ook al ga je hier geen Pokémon, Final Fantasy, Crash Bandicoot of Mario op terug vinden, staan er wel een aantal zeer bekende titels tussen zoals Pac Man, Metal Slug, Worms, Mortal Kombat, Double Dragon, Space en Hogs of War.

Buiten deze paar bekende zijn de meeste titels vrij onbekend voor mij en dat terwijl ik toch wel een grote fan ben van retro games, maar dan net niet diegene die op dit platform staan. Let er ook op dat het aanbod kan verschillen als je Antstream Arcade op een ander platform installeert. Ik heb namelijk begrepen dat de wegens licentie redenen verschillen zitten in het aanbod van Antstream op consoles, PC en mobile. Het aanbod wordt wekelijks met 1 a 2 games aangedikt.

Verdict

Antstream Arcade is wat mij betreft een aardig werkend platform met een paar leuke extra’s, maar met een tegenvallend aanbod voor de mainstream gamer. Retro games zijn leuk, maar van de meer dan 1300 die er staan op deze dienst vind ik er zelf maar een of twee handjes vol leuk. De dienst probeert echt een niche in te vullen en ik denk dat ze dat goed doen, maar de kans dat je binnen die niche past is gewoon enorm klein, dus is het lastig om deze streaming dienst aan te raden. Vooral omdat je er ook niet zomaar in kunt stappen. Het laagste abonnement is al voor een jaar en kost je al zo’n €39,99. Als je het een maandje kon proberen voor zo’n €3,99 had ik wellicht gezegd: Probeer het gewoon. Maar voor nu moet ik zeggen dat je het aanbod even goed moet bestuderen voordat je beslist hier minimaal een jaar aan vast te zitten.