Atari 50 krijgt DLC met 19 games

Atari en Digital Eclipse brengen binnenkort een DLC uit voor Atari 50: The Anniversary Celebration. Deze DLC genaamd ‘The Wider World of Atari’ zal 19 games bevatten en 8 video’s die jou meenemen in de historie van Atari! De DLC is beschikbaar op 25 september 2024!

Atari 50: The Wider World of Atari is tevens beschikbaar voor PC, Nintendo Switch, Xbox One/ Series en Playstation 4 & 5. Ongeacht op welke console je speelt, op 25 september kan je deze uitbreiding lekker opstarten! Er zitten interviews in, oude reclames, beelden van oude apparatuur en een boel uit de jaren 80. Retro gamers en verzamelaars gaan smullen van Atari’s move. Er zaten al enorm goede titels in de base game, dus zo’n uitbreiding moet vast en zeker leuke elementen bevatten, dit is wat Atari naar de fans wilt teasen:

Unusual and underappreciated Atari 2600 innovations as well as hidden gems from the 1980s

A spotlight on the artist Evelyn Seto, who helped create Atari’s iconic logo

The community’s quest for unreleased prototypes and the preservation of gaming history

Archival and contemporary interviews from employees, fans, and homebrew developers

Een tweede Atari 50 DLC

Op 8 november brengt Atari, samen met Digital Eclipse, nog een tweede uitbreiding uit onder de naam: The First Console War. Er komt vervolgens ook een fysieke versie uit die alle DLC bevat, evenals een toffe steelbook editie van de game. De Switch Steelbook Edition bevat ook nog eens 2600 art cards. Deze Nintendo Switch editie zal ongeveer 50 Euro gaan kosten, check hem hier beneden, de steelbook is enorm cool!

Kijk jij uit naar deze Atari 50 DLC? Laat ons weten welke games jij benieuwd voor bent in de reacties hier beneden of op onze Facebook! Op Gamescom 2024 mochten wij ook bij Atari op bezoek komen en die lieten ons een boel toffe dingen zien, waaronder zelfs wat fysieke hardware. Misschien even een kijkje nemen? Dacht het wel!