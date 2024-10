Hell is Us toont uitgebreide gameplay en details

Hell is Us toonde tijdens de afgelopen State of Play de eerste gameplay beelden. Onlangs heeft de Creative Director een video geplaatst met ongeveer 15 minuten aan gameplay beelden. Ook krijgen we veel meer details over de game en de wereld. Zo wordt dit geen souls-like titel, maar zien we ook geen quest menu of map-markers in deze game.

Hell is Us neemt ons mee naar het fictieve land Hadea, een afgelegen land dat door burgeroorlogen uit elkaar wordt getrokken. De speler neemt de rol aan van Remi. Hij is geboren in dit land, maar keert pas na jaren terug naar zijn thuisland om antwoorden te vinden over zijn verleden.

Geen souls-like!

Deze actie titel wordt geen souls-like titel, bevestigd de creative director. Het gevecht systeem is complex en biedt veel mogelijkheden, maar het is een stug vergeeflijker dan je typische From Software Action RPG. Een breed arsenaal aan wapens, soorten aanvallen zijn van de partij. Ook het leren van patronen en aanpassen van strategie is een groot onderdeel van de game, maar je wordt minder hard bestraft door het foute te doen. Ook heb je een drone bij je, KAPI, die je in kunt zetten om vijanden af te leiden en om speciale aanvallen te gebruiken. Hell is Us spoort de speler echt aan om zelf dingen uit te zoeken en te ontdekken en dar zien we dan ook terug in het volgende kenmerk.

Zoek het uit, zonder hulpmiddelen

De ontwikkelaar noemt het zelf: “Player-plattering”, dat is de unieke aanpak op gamedesign die ze toepassen. Spelers worden aangespoord in Hell is Us om alles zelf uit te zoeken en op onderzoek uit te gaan. De game bevat daarom geen markeringen op de kaart of in het kompas, en ook geen menu die de voortgang van al je missies bijhoudt. De game biedt in de plaats daarvan een interessante speelwereld met veel geheimen die je op je eigen houtje moet gaan ontdekken. De game speelt dus erg in op de nieuwsgierigheid van de speler, terwijl het je verschillende interessante plekken laat zien, waaronder locaties vol historie, oeroude vergeten dungeons. Deze worden in een komende video nader toegelicht.

De game komt in 2025 naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.