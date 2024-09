Review: Philips Evnia 34M2C6500

Kort geleden bevonden Joel en ondergetekende zich bij een business meeting op Gamescom. Deze meeting bracht ons een boel informatie over de nieuwe Philips en AOC OLED monitoren die nu langzaam op de markt beginnen te komen. Maar, er werd ons ook een boel verteld over de vorige modellen. Om uiteindelijk een eerlijke vergelijking te trekken tussen oud en nieuw, reviewen wij de Philips Evnia 34M2C6500.

Deze 34-inch ultrawide monitor heeft namelijk aardig wat toffe specs onder de kap. Buiten dat het een ultrawide monitor is met een aardige curve, draagt deze een resolutie van 3440 x 1440 (WQHD). Buiten dat heeft de monitor 175Hz voor een naadloze gameplay ervaring, aardig wat in petto qua kleuren en is het een QD-OLED paneel. Dit staat voor Quantum Dot OLED. Op deze manier kunnen fabrikanten OLED monitoren op de markt brengen met een hogere helderheid dan de meeste TVs, zelfs met HDR aan. Laten we een dieper kijkje nemen!

2-in-1 smart design

Ultrawide monitoren zijn niets nieuws. Maar, ik ben er middels achter gekomen dat 34 inch wel de sweet spot is voor mensen met zowel een kleiner als een ietwat groter bureau. Het blijft een toffe ervaring hoor, zo’n ultrawide. Wanneer jij een PC of Macbook gebruikt biedt het alle ruimte om je scherm goed te verdelen. Dit kan zorgen voor een betere workflow, omdat je zo eigenlijk 2 schermen hebt in 1 paneel. Maar, het kan ook zorgen voor een vettere game ervaring. Door de curve kan je nog dieper in je game verzuild raken. Toen de monitor eenmaal aan mijn Monitorarm hing, wat trouwens supermakkelijk ging met de extra bracket die bijgeleverd werd, zorgde dit voor een cleane uitstraling. Ook het in elkaar zetten van de voet was een fijne ervaring, gezien je geen schroevendraaiers nodig hebt en het een kwestie is van klikken en draaien.

Het design van de monitor is enorm strak. Zowel op de voor- als achterkant is er een antraciet tintje te vinden. Maar, het ziet er niet uit als je typische gaming monitor en je komt er zelfs op kantoor goed mee weg. De bouwkwaliteit is oké op een goede dag. Veel onderdelen zijn van plastic, maar anderzijds zijn de onderdelen die zorgen voor support wel van metaal. De monitor oogt daardoor wat goedkoop, maar blijft stevig op je bureau staan. Ook ben ik geen fan van de voet, alhoewel het gespikkelde design vrij leuk oogt, is deze enorm groot en oogt deze ook goedkoop door het aanwezige plastic. Dit zijn waarschijnlijk keuzes die Philips heeft gemaakt om de monitor competitief in prijs te houden.

Zon? Geen probleem!

Wat bij veel OLED monitoren voor problemen kan zorgen, is dat deze een lagere helderheid hebben, evenals een glanzend paneel. Dat glanzende paneel is ook hier te vinden, maar door de enorm hoge helderheid (in HDR mode) is dat geen probleem voor de 34M2C6500. Wanneer je de monitor voor het eerst aanzet, dan schrik je een beetje. De SDR helderheid is namelijk enorm laag. Je zal dus een beetje moeten kloten met de instellingen om zowel de helderheid als de kleuren beter te krijgen. Dit is altijd even uitvogelen wat werkt voor jouw gebruik, maar wanneer dit lukt, is het echt een top paneel. De viewing angles zijn enorm goed, waardoor ik van geen enkel zijperspectief last had van een verminderde kijkervaring. Maar, de bijna 1000 nits aan helderheid op HDR zorgen er sowieso al voor dat de monitor geen enkel probleem heeft in daglicht. Wat fijn is, want er zijn genoeg monitoren waarbij dit wel een probleem is en blijft.

Zo goed als iedereen is middels bekend met (QD)OLED. Perfecte zwartwaarden, natuurlijke kleuren maar toch enorm karakteristiek en een snelle response tijd. Dat zijn allemaal elementen die hier te pas komen. De monitor presteert enorm goed op al deze elementen. Het hele marketing praatje van 1.000.000:1 contrast ratio en 0.03ms response tijd is helemaal niet nodig Philips, want het is een verademing om te gamen op deze monitor.

Gaming

DisplayPort kabel erin, monitor aan, gamepje opstarten en gaan met die banaan. En wauw, wat een monitor! Na het spelen van Black Myth Wukong, Persona 5, World of Warcraft, Guild Wars 2, God of War, Ghost of Tsushima en nog veel meer, kan ik met volle zekerheid zeggen: Dit is top! De ultrawide ervaring is top, de kleuren van QD-OLED zijn fantastisch en door de hoge helderheid en het hoge contrast kon ik alles enorm goed zien. Buiten dat is de lage response tijd ook enorm fijn, vooral wanneer je PC de resolutie goed aan kan. Zelfs op mijn PS5, die geen ultrawide ondersteund, helpt het OLED enorm mee met het minder zien van de black bars, want ja, zwart is echt zwart! Houdt er rekening mee dat sommige games geen HDR en/of ultrawide ondersteuning hebben, dus deze monitor zal niet voor iedereen zijn.

HDR performance

HDR is een manier om contrast, kleuren en belichting te verbeteren. Veel monitoren ondersteunen het, maar doen het maar half-half. Hierdoor zit je vaak met verwaarloosde grijswaarden, laag contrast en een verschrikkelijke helderheid. Ik kan je met plezier vertellen, dat deze Evnia daar geen problemen mee heeft. Sterker nog, de monitor werd des te beter toen ik de HDR eenmaal goed had staan. De helderheid was top, response tijd bleef laag, kleuren werden vibrant en door de OLED bleef zwart ook echt zwart. De grootste issue die ik had met deze monitor, is de presentatie van tekst op je scherm. Fringing is sterk aanwezig en dit zorgt ervoor dat ik sommige instellingen zou afraden voor kantoorgebruik.

Voor de creatievelingen

10-bit is alles dat ik hoeft te zeggen voor de videograven onder ons, toch? Dit zorgt ervoor dat het bereik aan kleuren enorm hoog is, zodat jij tijdens het color correcten van je video’s nooit problemen zult ondervinden, zelfs niet in ProRes. Dat dit kan in een monitor van deze prijs is op zichzelf al een groot pluspunt. Daarnaast is de kleuren accuratie hoog, met bijna 150% sRGB en bijna 100% AdobeRGB. Dus, ook voor de designers en fotograven onder ons een prima keuze. Laat nou net staan dat ik onder beide categorieeën val en dan ook kan zeggen dat ik deze monitor met plezier zou gebruiken in mijn creatief proces. Wat wel even een ding is, is dat je voor jezelf moet uitvogelen hoe je goed kan switchen tussen kleurprofielen, wanneer je de monitor wilt gebruiken om zowel te gamen als te knutselen. Dit zal de eerste paar keer een irritant proces zijn, maar daar wen je snel aan.

Menu en poorten

Het bekende tepeltje achterop te monitor zorgt ervoor dat jij door de monitor kan navigeren. Ik zelf vind dit altijd een fijne manier om dit te doen, beter dan pijltjes die niet overeen komen met de icons erboven. In de instellingen kan je zo goed als alles aanpassen en dit werkt gewoon zoals het zou moeten werken. Qua aansluitingen zit het ook wel goed, buiten het gemis van wat functies, is dit wat je krijgt:

3.5mm headphone output (x1)

DisplayPort 1.4 (x1)

HDMI 2.0 (x2)

USB 3.2 Gen 1 Type-A downstream (x2)

USB 3.2 Gen 1 Type-B upstream (x1)

Ambiglow

Waarom ongeveer mijn hele familie verdrinkt in Philips TVs, is vanwege de Ambilight. Dit is een technologie met patent, waar Philips zich in onderscheid met veel concurrenten. Met deze feature creëert jouw TV een gloed op de muur die de kleuren synchroniseert met wat zich afspeelt op je TV. Hierdoor krijg je een toffe ervaring met het kijken van films en het spelen van games. Voor de Evnia monitoren, heeft Philips de technologie aangepast. 14 LEDs werken met elkaar samen en maken gebruik van AI om op de muur de kleuren supersnel en accuraat te displayen. Buiten dat zijn er ook standaard modi die je aan kan zetten. Werkt het zo goed als een losse LED strip? Nee. Maar, het is een enorm toffe toevoeging aan je monitor en geeft je het gevoel dat je een completere monitor koopt. Het is een fijne toevoeging en ik ga het zeker missen wanneer de monitor weer weg is.

Odyssey vs. Evnia

Het gebrek van een KVM switch en een manier om je laptop op te laden, of een hub überhaupt, ontbreekt volledig op deze monitor. Er komen duurdere modellen aan die dit ondersteunen en daarmee de volledige competitie met Samsung aangaan. Maar, zelfs dit model voor maar liefst 650 Euro, laat Samsung hun Odyssey modellen een poepje ruiken. Daarmee bedoel ik niet direct dat het een betere monitor is, maar dat de prijs-kwaliteitsverhouding enorm hoog ligt, hoger dan die van Samsung naar mijn mening. Kan je nagaan, dat Philips eigenlijk helemaal niet zo’n torenhoog marktaandeel heeft, terwijl ze dit misschien wel verdienen. De strijd is in ieder geval begonnen, dus ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor beide merken!

Verdict

De Philips Evnia 34M2C6500 is geen perfecte monitor, maar komt enorm dichtbij en dat voor een enorm competitieve prijs. Philips is met hun nieuwe gaming brand de strijd echt aangegaan en dit is een stap in de goede richting. Het is een monitor voor de PC gamer en de creatieveling, of beiden natuurlijk. De HDR werkt enorm goed, de helderheid is hoog genoeg en de performance mag er zeer zeker ook wezen. Alhoewel de bouwkwaliteit en het design nog wat te wensen overlaat, is deze Evnia eentje om zeer zeker in je achterhoofd te houden bij het aanschaffen van een nieuw monitor.