Hell is Us toont eerste gameplay beelden

Tijdens de State of Play van 25 september 2024 werd Hell is Us aangekondigd. Een game die lijkt op een kruising tussen een Action RPG als Dark Souls en een game van Remedy Entertainment als Control.

Een hele vreemde combinatie die toch heel erg interessant uit ziet. De eerste gameplay beelden werden getoond tijdens de State of Play van PlayStation net vóór de Tokyo Game Show van start gaat.

De game komt in 2025 uit, maar heeft nog geen exacte releasedatum. Wél weten we dat de game in ieder geval verschijnt op de PlayStation 5. De game wordt uitgegeven door Nacon.

“If war is the closest we get to hell on earth, it’s because Earth harbors the worst of demons: humankind. Discover the first Gameplay footage of Hell is Us , an action-adventure game set in a war-torn country, where players must unravel the mysteries of their past and confront the human darkness that fuels the chaos.”