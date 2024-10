Review: Teufel Cage Pro

De nieuwe Teufel Cage Pro is een draadloze gaming headset voor PlayStation, PC en smartphone/tablet die jouw game beleving een zekere boost zal geven. Explosief geluid die naar eigen stijl aan te passen is zorgt voor een betere game ervaring in allerlei verschillende soorten games. Met een ruim aantal speeluren en oorschelp bediening zit jij in je eigen bioscoopstoel.

Teufel was tot op heden nog niet heel bekend bij ons als een speler in de videogame markt. Dat was tenminste zo totdat we de Teufel Cage Pro mochten testen. Een draadloze gaming headset met een batterijduur tot bijna 70 uur, die uit de test ook op hoog volume, dik in de buurt komt van die 70 uur. De headset heeft enkele knopjes rondom de schelp zoals een aan-uit knop, mic-mute, schuifje voor dongle of Bluetooth verbinding, een volumeregelaar en een programmeerbare knop die standaard de kleur van het led-lampje veranderd. De microfoon is afneembaar met een magnetische aansluiting, waardoor je geen vreemde 3.5mm stoor-geluidjes kunt horen als de microfoon aanstaat.

De headset heeft geen ANC (Active Noise Cancelling), in tegenstelling tot enkele andere Teufel hoofdtelefoons, al mis ik deze feature ook niet in een gaming headset. De headset zit verder heel stevig rondom je hoofd, heeft een verstelbare band en grote stoffen oorschelpen met kunstleer aan de zijkant, die goed afsluiten voor zo goed als geen audioverlies. Op een redelijk volume, vanaf zo’n 65% ervaarde ik echter dat ik de buitenwereld nauwelijks nog kon horen.

Plug and Play of configureer!

De Teufel Cage Pro headset is een heuse “Plug and Play” headset, als je dat zou willen. De headset is compatibel met Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5 via de meegeleverde USB-dongle, met tablets en smartphones via Bluetooth en Xbox One en Xbox Series X|S via een 3.5mm audio kabel. Via de PC (alleen Windows) heb je toegang tot de Cage Pro app om zelf met heel veel instellingen te spelen, al heb je deze niet nodig om al direct een fenomenaal geluidsprofiel te krijgen. Uit de doos werkt de headset perfect, maar zijn er dus nog enkele instellingen te wijzigen op PC. Deze opties mis je dus als je op de PlayStation 5 speelt, alhoewel je via de PS5 console wel een apart 3D audio profiel kunt aanmaken om je geluidsinstellingen naar smaak in te stellen.

We hebben deze headset getest op zowel de PlayStation 5 als de PC en zijn toch achter een aantal merkwaardige dingen gekomen. Zo hebben we de headset als eerst getest op de PlayStation. Dankzij Sony’s eigen 3D audio technologie op de PS5 kan je hier een eigen 3D audio set-up maken om voor jou te bepalen of het geluid meer van rechtsvoor of rechtsachter lijkt te komen. Dit zijn hele kleine veranderingen die net dat kleine beetje immersie kunnen bieden. Tijdens het spelen en inschakelen in de PlayStation Party merkte ik dat er geen Mic Monitor functie aanwezig was. Deze was niet in te stellen via een knop op de headset en ook in het PlayStation menu is deze optie niet aanwezig.

Wat de Mic Monitor doet is eigenlijk een echo veroorzaken in je eigen oorschelp van wat de microfoon oppakt. Zo kan je jezelf namelijk horen praten, iets wat ikzelf heel handig vind tijdens het gamen als er veel geluiden zijn in de game. Als ik mezelf niet kan horen ga ik harder praten tot ik mezelf wel kan horen en dat is niet altijd even handig. De Mic Monitor laat me tijdens het spelen via een ander audiospoor mijn eigen stem horen zonder enige vertraging en dit is eigenlijk sinds ik deze feature voor het eerst heb ontdekt, een onmisbare functie geweest in mijn headsets. Zo hoef ik niet langer met een schelp van mijn oor af te spelen, of te schreeuwen om te kunnen horen wat ik zeg.

De headset eenmaal aangesloten op PC, met de juiste software geïnstalleerd, merkte ik dat daar een optie stond om de Mic Monitor aan te zetten. Dit heb ik natuurlijk direct gedaan, maar ook gelijk getest wat er nu gebeurd als ik weer terug schakel naar de PlayStation 5. Opvallend genoeg, lijken de instellingen die je toepast op PC, ook naderhand te werken op console. Althans, ik speelde met een Mic Monitor op de PS5, terwijl dat pas werkte nadat ik het op PC aan heb gezet. Ook blijven de equalizer instellingen staan als je de software afsluit, wat mij de indruk geeft dat de headset alle instellingen uit de PC app fysiek opslaat, in plaats van softwarematig onthoud doormiddel van de app.

Geluid

Het belangrijkste van een headset is vaak het geluid. Niet alleen voor muziek heel erg belangrijk, maar zeker ook voor games. Je wilt toch die extra diepgang hebben met diepe lage geluiden en heldere hoge tonen. Hoe zit dit met de Teufel Cage Pro?

De Cage Pro heeft een heel erg uitgebreid en mooi bereik in het geluid. Het blinkt het meest uit in de lage en diepe tonen waarin de bass heel zuiver blijft en je alle lage tonen goed van elkaar kan onderscheiden om je echt een mooi concert aan geluiden te geven die in de lagere range zitten. De bass overheerst nooit, ondanks deze vaak heel prominent aanwezig is. De headset heeft hier ook absoluut geen last van distortion. In de hoge tonen blijft er ook verrassend veel detail over, iets wat ik minder snel verwacht van een headset met een zeer goede bass. De mid-tones zijn ook goed, maar hier merk ik de meeste clipping in de audio, alhoewel dit nog steeds minimaal is en enkel optreed als je het bijna forceert.

De headset is getest met een breed scala aan games, van cinematische ervaringen zoals Star Wars: Outlaws en Visions of Mana. Tot shooters die stuk voor stuk heel anders omgaan met geluid en muziek. Zoals Destiny 2 en Rainbow Six: Siege (de ultieme test!), maar ook games met enorm veel ruimtelijk geluid in combinatie met muziek en spraak zoals MMO’s. De conclusie is dat dit een ontzettend geschikte allround headset is als we deze vergelijken met de competitie in deze prijsklasse. Vooral in combinatie met de EQ-instellingen op PC en de optie om DTS Virtual Surround aan te zetten. DTS Virtual Surround maakt het geluid nóg ruimtelijker door een extra onzichtbare laag audiomix toe te voegen die bepaalde tonen dempt of versterkt. Het totaalplaatje mag er zijn en persoonlijk is dit tot nu toe de beste headset die ik heb mogen testen in deze prijsklasse.

De microfoon, alhoewel ook niet onbelangrijk als je graag in teamverband speelt is voor een headset microfoon heel goed en deze doet ook aan een vorm van ruisonderdrukking. In de kraaktest zie je dan ook dat deze krakende geluiden probeert te dempen, met als resultaat dat als je tegelijkertijd aan het praten bent dit ook mee wordt gedempt. Over het algemeen in ieder geval een meer dan prima microfoontje voor een gaming headset die zijn best doet om de spraakkanalen schoon te houden.

Comfort

Qua comfort zit de headset ook wel goed. Je kunt deze urenlang dragen zonder pijn te krijgen aan je hoofd of je oren. Het is een headset die sluit rondom je oren, dus tenzij je echt gigantische Dumbo-flappen hebt, moet dit goedkomen. Ook met een bril zit deze headset prima en is er geen spraken van discomfort. Tijdens het thuiswerken draag ik deze headset de hele dag om muziek te luisteren en na werktijd om te gamen, dus je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Mocht je een fan zijn van de PlayStation VR2 en op dit moment een van de PULSE headsets gebruiken en op zoek bent naar een overstap heb ik slecht nieuws. De Teufel Cage Pro en PlayStation VR2 werken niet samen. De headset past niet meer om je hoofd als je de VR headset draagt. Hoe dit zit met andere VR headsets durf ik niet te zeggen.

Verdict

De Teufel Cage Pro is een schitterende headset en ik durf te zeggen één van de beste in deze prijsklasse. De headset heeft een prijskaartje van €199,99 en is daarmee niet de goedkoopste, maar ook niet de allerduurste. Het is een high-end headset die misschien niet alle features bevat van een stevige moderne koptelefoon, maar schikt zeker niet onder. Op het gebied van geluid is dit een van de beste headsets die ik heb gebruikt in deze prijsklasse en levert het meest krachtige geluid dat ik heb gehoord in een gaming headset in deze klasse. De keuze om je ervaring te tweaken door middel van de software is aanwezig, maar ook als je direct aan de slag wilt is dit een zeer sterke plug and play headset. De Teufel Cage Pro is een absolute aanrader voor iedereen die speelt op PC of PlayStation 5 en op zoek is naar een nieuwe headset of een upgrade, en daar graag iets voor wilt neertellen.