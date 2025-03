Jagex introduceert RuneScape Dragonwilds

RuneScape Dragonwilds is aangekondigd door Jagex; een spin-off van de studio’s bekendste game. Een nieuwe game in het thema van RuneScape, dus niet hetzelfde!

RuneScape Dragonwilds is een open world survival game in het thema van RuneScape. Spelers ontdekken op het vergeten continent Ashenfall nieuwe mysteries terwijl ze proberen te overleven door het verzamelen, craften én meesteren van combat technieken.

“We’re so excited to finally give players a glimpse at the next entry in the RuneScape franchise today with RuneScape: Dragonwilds,” – Jon Bellamy, Jagex CEO over RuneScape Dragonwilds”.

Vanaf nu te wishlisten als Early Access op Steam en later deze lente zal hij speelbaar worden voor iedereen. Op 15 april 2025 om 18:00 uur zal er een deep-dive reveal stream zijn op het officiële Twitch kanaal van RuneScape Dragonwilds, mis deze dus niet!

Wat is RuneScape Dragonwilds?

Op RuneScape’s vergeten continent Ashenfall zijn draken ontwaakt. Verzamel, bouw, oefen skills, craft & upgrade items om te overleven in RuneScape Dragonwilds. Alleen door je overleving skills te meesteren en oude geheimen te ontrafelen, kun je hopen de Drakenkoningin te verslaan—alleen of met vrienden.

Gebruik magie om te overleven en verbeter je skills om uitdagingen te overwinnen in dit gloednieuwe avontuur, gemaakt in Unreal Engine 5. Verken een adembenemende en gevarieerd landschap doordrenkt met magische energie in een avontuur dat high fantasy combineert met lichte RPG-elementen en iconische RuneScape-lore.

Maak gebruik van de kracht van Anima om jou unieke avontuur te schrijven. Met verschillende spreuken kun jij magie gebruiken om overleving nog makkelijker te maken, tot het hakken van bomen dankzij spook-bijlen of het oproepen tot een lichtbron die je volgt. Ontdek RuneScape: Dragonwilds unieke progressiesysteem om nieuwe spreuken, crafting-recepten en vaardigheden vrij te spelen, wat avonturiers ontelbare manieren biedt om met de wereld om hen heen te ontdekken.

Speel solo of met maximaal drie vrienden terwijl je het nooit eerder geziene continent Ashenfall verkent, een land dat door iedereen vergeten is. Ontdek oude geheimen, strijd tegen legendarische RuneScape-wezens en ontdek een wereld vol mysterie, gevaar en onvergetelijke ontmoetingen.

Het was stilletjes op RuneFest.. of niet?

Op RuneFest was er nog niets van te merken dat Jagex een nieuwe game aan het opkoken was. Dankzij de OSRS RuneFest Summit en de RuneScape Ahead keynotes, is er sowieso al heel veel content om te bekijken.. maar een gloednieuwe game?

Wij wisten al enigszins van het nieuwe project af en hebben ook de closed alpha mogen spelen waarin al heel snel meer dan 20 uur werd gespeeld. Het is een leuke game die weliswaar voelt alsof je in Runescape rondloopt door de hele setting maar tegelijkertijd een totaal nieuw verhaal aan het volgen bent. Zo had de build variant die wij hebben gespeeld een aantal karakters die ook in Runescape zelf voorkomen. Ook waren er natuurlijk nieuwe karakters die met hun verhaal of uiterlijk toch weer een link legde naar Gielinor en Runescape.

Op het evenement eerder deze maand, heb ik Mod Doom mogen spreken over de game. Hierbij was de naam net bekend na een survey die eerder die week werd uitgevoerd. Buiten de naam was het voor mij niet heel veel nieuws maar heeft Mod Doom wel laten zien waarmee ze bezig zijn via een roadmap.

RuneScape Dragonwilds zal in Early Access lanceren voor Steam en zal pas later in zijn rit naar consoles komen. Mogelijk wordt dit pas gerealiseerd als de game Early Access verlaat maar daar kon hij nog geen garantie aan geven.

Check ook ander RuneScape nieuws, zoals informatie over Project Zanaris!