Twee Spider-Man films bevestigen bioscoop datum

In 2026 en in 2027 keert Spider-Man terug naar het witte doek in jouw lokale bioscoop. Dan hebben we het uiteraard over Tom Holland’s vierde Spider-Man film, maar ook een gloednieuwe SpiderVerse. Vandaag laat Sony weten dat beide films in respectievelijk 2026 en 2027 te zien zijn op het witte doek.

Het is geen 1 aprilgrap! Althans, dat hoop ik oprecht. Want vandaag heeft Sony via social media laten weten dat Spider-Man: Brand New Day te zien is in de bioscoop vanaf 31 juli 2026. Verder is Spider-Man: Beyond the SpiderVerse te zien in de bioscoop vanaf 4 juni 2027. We moeten er dus nog wel even op wachten. Maar goed, kwaliteit, kost tijd en tot nu toe zijn dit wel echt de betere films van Marvel en Sony. Ik durf bijna de enige te zeggen, maar dat is een discussie voor een ander moment.

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/JjczOrBExD — Sony (@Sony) April 1, 2025

Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse is coming exclusively to theatres June 4, 2027. 🕸️ pic.twitter.com/LTA1nFm7wt — Sony (@Sony) April 1, 2025

Geen 1 april!

Het is een ietwat vreemde dag om dit nieuws te delen, maar dat komt omdat dit weekend de CinemaCon werd gehouden en dit qua timing voor ons in Europa betekent dat het nieuws ons raakte in de nacht van 1 april. Het is geen grapje gelukkig, want naast de Spidey-films zijn andere langverwachte films langsgekomen op het evenement, waaronder de The Legend of Zelda film, Resident Evil, Starship Troopers en Humanji 3.