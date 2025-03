Nintendo Today! aangekondigd voor Android en iOS

Nintendo Today! werd today aangekondigd door Nintendo tijdens de Nintendo Direct van 27 maart 2025. Dit is een nieuwe smartphoneapp die je dagelijks op de hoogte houdt van het laatste nieuws, direct vanaf de bron.

Nintendo Today! is een nieuwe telefoon app die je kunt installeren op iOS en Android apparaten. De app moet ergens op 27 maart 2025 beschikbaar worden gemaakt via de PlayStore en AppStore. De app dient om jou als Nintendo-fan, dagelijks op de hoogte te houden van alles rondom Nintendo. De app werkt als een soort kalender waarin je per dag kunt zien wat er gaande is in Nintendoland.

Je zou kunnen zeggen dat deze app een directe concurrent is van ons omdat we natuurlijk niet graag zien dat jij ons gaat verlaten voor al je Nintendo-nieuwtjes, maar zo’n app op je smartphone met leuke kleurtjes, volledig in een Nintendo-stijl, is natuurlijk wel leuk. Verder zou je de aangeboden dienst een beetje kunnen vergelijken met Xbox Wire en de PlayStation Blog, alleen dan misschien wel iets fleuriger.

Geen zorgen, want de nieuwe app gaat geen vervanger zijn voor de Nintendo Direct afleveringen, maar gaat dienen als een extra, bovenop alle manieren waarop Nintendo je nu al van informatie voorziet. Naast nieuws, geeft de app je ook dagelijks informatie over je favoriete Nintendopersonages. Het nieuws gaat van start vanaf de Nintendo Switch 2 Nintendo Direct op 2 april. Vanaf die dag krijg je ook nieuwtjes omtrent de nieuwe console, via de app.

