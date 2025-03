Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake volledig onthuld

De Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake is vandaag officieel onthuld. Deze werd eerder tijdens een showcase van Dragon Quest 3 HD-2D al aangekondigd, maar vandaag zien we eindelijk de eerste beelden. De game moet ergens in 2025 uitkomen.

De beelden doen ons direct denken aan de Dragon Quest 3 Remake die vorig jaar al verscheen. Niet heel gek natuurlijk, want tijdens de showcase van het derde deel werd al bekend gemaakt dat deel 1 en 2 dezelfde behandeling zou krijgen. Deze uitgave bundelt de eerste twee games omdat het in feite één verhaal is. Deze verschijnt tenslotte later dan het derde deel omdat het derde deel een prequel is en je dus het beste kunt beginnen met het spelen van dat deel. Heb je dat al gedaan? Dan mag je later dit jaar aan de slag met deel 1 + 2. Check hier beneden de beelden!

De getoonde beelden laten ons onder andere een gloednieuw personage zien over wie we nu eigenlijk nog helemaal niets weten. Nintendo laat in hun Nintendo Direct weten dat we op een later moment meer te weten zullen komen over dit nieuwe personage. Dragon Quest 1+2 HD-2D moet ergens in 2025 nog verschijnen en komt uit op de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam.