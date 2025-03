Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army aangekondigd

Tijdens de Nintendo Direct van 27 maart 2025 werd Raidou Remastered aangekondigd. De volledige titel is Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army en deze game verschijnt op 19 juni 2025 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam en Xbox Series X|S.

Raidou Remastered is een terugkeer van de Devil Summoner RPG die voor het eerst verscheen op de PlayStation 2 onder de naam Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army. De Remastered versie bevat een compleet veranderd gevechtssysteem, een volledige ingesproken hoofdverhaal en verschillende kwaliteitsverbeteringen die de game fijner en moderner laten aanvoelen.

In RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army benadert een jonge erfgename het Narumi Detective Agency met een vreemde aanvraag… om haar te doden. Zonder verdere uitleg wordt het meisje ontvoerd. Leerling-detective Raidou Kuzunoha XIV, die daarnaast werkt als een Devil Summoner met de taak de hoofdstad te beschermen, neemt de zaak op zich. Raidou onderzoekt de hele stad, inclusief het betreden van het Dark Realm—een gevaarlijk kruispunt tussen de echte wereld en de onderwereld, waar demonen heersen.

Als dit niet klinkt als een Shin Megami Tensei titel, weet ik het ook niet meer.

Raidou Remastered verschijnt in zowel digitale als fysieke vorm (fysiek alleen voor PlayStation 5, Switch en Xbox Series X). De standaard versie kost €49,99 en de Digital Deluxe versie kost €64,99. Dit zit daar allemaal bij:

Guest Demons Pack

Demons of the Aril Rift

Kuzunoha Village Trainings

Skill Book Pack

Survival Pack

Er komt ook en Collector’s Edition uit van de game, maar deze wordt ontwikkeld door Limited Run Games en zal dus niet op de dag van release al verstuurd worden. Deze wordt op een later moment onthuld.

