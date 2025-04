Op deze websites kun je de Switch 2 pre-orderen

Later vandaag, woensdag 2 april 2025, zal Nintendo live gaan met een nieuwe Direct die ons alle informatie gaat geven over de Switch 2. Ben jij een trouwe fan en wil je hem ongeacht hebben, dan kun je hem pre-orderen op de volgende websites!

Op 16 januari 2025 had Nintendo de wereld laten zien wat zij aan het fabriceren waren achter de schermen met hun aankomende console. De console was al een lange tijd een topic waar niet omheen gedraaid kon worden als het ging over Nintendo. Van uiterlijk tot de prestaties die we potentiëel kunnen verwachten, toch bleef een opvolger van de handheld een onderwerp waar veel mensen over bleven praten.

Waar in ieder geval niet meer over te speculeren valt, zijn de webshops waarin de nieuwe consoles te verkrijgen zullen zijn. Zo zijn er al twee landingspagina’s publiekelijk gemaakt waar je op de hoogte kan blijven van de Switch 2 én kan pre-orderen zodra de Direct live stream is geweest. Natuurlijk zullen er nog een aantal retailers volgen in de loop van de dag en zullen we deze bijwerken zodra ze bekend zijn.

Coolblue hanteert momenteel een placeholder prijs van €499,-. Natuurlijk is dit niet de officiële prijs en zal later de dag geüpdate worden. Via Bol.com kun je je wel al inschrijven om op de hoogte te blijven zodra hun pre-order moment open gaat. Naar verwachting heeft Nintendo flink wat consoles op voorraad waardoor de beschikbaarheid op launch goed zou moeten zijn. Zo was de vorige console een tijdje niet te verkrijgen wegens een hele grote vraag van de community.

De Nintendo Direct gaat later vanmiddag om 15.00u van start via de live stream hier beneden óf het officiële YouTube kanaal van Nintendo.

Nintendo Direct Livestream en verwachtingen

We weten al een aantal dingen over de nieuwe console, maar veel blijft nog een raadsel tot aan de Direct livestream. Zo weten we dat Nintendo gebruik gaat maken van een nieuwe NVIDIA grafische chip én dat we iets van een nieuwe functie gaan krijgen in de joycons waardoor ze als een muis gebruikt kunnen worden.

Verder hebben we ook al een aantal concepten op het internet zien rond zwerven, zoals accesoires die het weer een unieke ervaring zouden moeten geven. Zo was er recent een video opgedoken van accesoires die potentieel naar de console zouden komen; zoals een tweede scherm waardoor je een DS ervaring zou krijgen én zelfs een plug-and-play USB-C webcam. Natuurlijk zouden nieuwe accesoires welkom zijn en zou naar mijn mening zeker bijdragen aan de verkoopcijfers.

Persoonlijk verwacht ik dat we een aantal games (terug) gaan zien zoals Metroid Prime 4 Beyond en natuurlijk een nieuwe Mario Kart game. Ook denk ik dat we hiervan release datums gaan krijgen. Als het aankomt op de console zelf, verwacht ik dat we een snellere release datum gaan zien als dat we verwachten. Zo gaan velen er van uit dat de console pas komt rond de zomermaanden, maar een aantal bronnen duiden zelfs op een release van 3 of 4 april 2025. Zelf weet ik niet of dit een reëel beeld is, aangezien de Switch 2 experience pas later volgende maand beschikbaar is in Nederland en wij uiteraard bij gaan zijn!

Blijf op de hoogte van de Switch 2

Ben je zo enthousiast dat je niet genoeg kan krijgen van Nintendo, de nieuwe console en zijn toekomende games en features? Blijf op de hoogte van de laatste informatie via de Nintendo Today app die gratis te downloaden is in de App Store of Google Play Store.

Nintendo heeft zelf bekend gemaakt dat veel informatie naar buiten gecommuniceerd gaat worden via deze app en niet alleen via een Direct livestream. De app zal komende maanden heel belangrijk zijn voor de laatste informatie omtrent alles Nintendo en zal zeker veel verkeer gaan vangen.