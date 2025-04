From Software toont Ironeye voor Elden Ring Nightreign

Met nog zo’n twee maanden tot de lancering van Elden Ring Nightreign doen Bandai Namco en From Software hun boekje open om je een eerste blik te geven op het Ironeye personage in de game. Dit is het vijfde personage dat bekend gemaakt is geworden. Er zijn nu nog maar 3 onbekend.

Ironeye, zoals de naam je misschien al doet vermoeden, zet de boog in de schijnwerpers voor Elden Ring Nightreign. Een wapen dat in de basis spellen vooral wordt gebruikt om hier en daar een kill van veraf te kunnen snoepen wordt voor dit personage hét wapen. In een trailer van zo’n 50 seconden zien we hoe de Ironeye zijn bow in het heetst van de strijd weet te spannen om af te rekenen met vijanden van zowel dichtbij, als veraf.

De Ironeye

Al weten we nog niet zo heel erg veel over dit personage, moet het duidelijk zijn dat we hier te maken krijgen met een behendig en waarschijnlijk best wel fragiel personage. Een speelstijl met hoge aanpasbaarheid wordt dus van je gevraagd als je van plan bent om als Ironeye het slagveld in te stappen. Een voordeel kan zijn dat je een beetje vanaf de zijlijn aan de slag kunt met pijl-en-boog terwijl je twee andere teamgenoten de vijanden afleiden. Mocht het je iets te heet onder de voeten worden, heeft de Ironeye verschillende behendige truckjes in zijn mars. Zo zien een wallrun die je kunt combineren met een aantal schoten in de lucht terwijl je je afzet van de muur. Ook zien we enkele sterkere aanvallen die er waarschijnlijk voor moeten zorgen dat vijanden worden geremd in hun sprint richting het uiteinde van jouw gespannen boog.

Is dit een speelstijl die jou wel zou kunnen bevallen? Elden Ring Nightreign is vanaf 30 mei verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.