Mistfall Hunter wordt een PvPvE Extraction RPG

Ontwikkelaars en de gaming industrie zijn op dit moment zo wanhopig naar iets nieuws dat ze totaal niet gerelateerde genres gaan combineren tot iets nieuws. Of dat gaat werken voor Mistfall Hunter moet nog blijken. Deze PvPvE Extraction RPG komt in 2025 naar Xbox en PC.

De Third Person PvPvE Extraction RPG komt in 2025 naar de PC en Xbox Series consoles. Via de officiële website kunnen spelers zich nu al inschrijven voor de gesloten Beta die op een later moment beschikbaar komt. Mistfall Hunter speelt zich af in de nasleep van Ragnarok en draagt dus een duidelijk Noors tintje. De goden zijn uitgestorven dus je kunt alleen nog maar kracht halen uit vriendschap met andere spelers terwijl je je zelf door een zee aan monsters heen worstelt en onderweg ook vijandelijke spelers tegenkomt.

Mistfall Hunter

Het wordt dus een game waarbij je zowel tegen andere spelers als tegen monsters vecht en je doel is om de map te verlaten met een volle zak aan loot. Deze loot wordt vervolgens gebruikt om je personage sterker te maken. Het is namelijk ook een RPG, wat inhoudt dat je je personage al spelend sterker maakt met attributen en levels die een bepaalde speelstijl creëert die weer verschilt van andere spelers. Een heel tof concept, maar we moeten dus nog even wachten tot in ieder geval de gesloten Beta om er achter te komen of het ook een beetje werkt en fijn speelt. Ga jij je opgeven voor deze Beta?

Check de eerste informatie over de game, inclusief de eerste beelden op de Steam Page.

