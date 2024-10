Remedy onthuld FBC: Firebreak

Wellicht de raarste aankondiging tijdens de Xbox Partner Preview was voor mij toch wel FBC: Firebreak, een first-person PvE Online shooter dat zich afspeelt in the Federal Bureau of Control.

Er gingen al een tijdje geruchten de ronde dat Remedy aan meerdere games bezig is in het Control/Alan Wake universum. Zo schijnen ze hard aan het werk te zijn aan Control 2, en is er ook zojuist een releasedatum gegeven voor Alan Wake 2: The Lake House. Maar wie niet genoeg kan krijgen van Remedy hun ontzettend unieke Twin Peaks esque shared universe kan binnenkort samen met vrienden losgaan in de diepste krochten van de FBC.

Wat is FBC: Firebreak?

In FBC: Firebreak neem je de rol aan van een eerstelijns hulpverlener binnen de Federal Bureau of Control (FBC), die paranormale bedreigingen moet bestrijden in het iconische en mysterieuze gebouw The Oldest House.

In FBC: Firebreak speelt je samen met 2 andere spelers. Hierbij ga je in co-op samen het gevecht aan met verschillende monsters binnen de FBC, ook wel The Federal Bureau of Control. Een locatie die voor spelers van Control erg bekend voor zal komen. Hier ga je het gevecht aan met “otherwordly forces” en zul je moeten samenwerken om te overleven. Hierbij heeft FBC: Firebreak echter wel zijn compleet eigen toon, en dat is met opzet gedaan volgens game director Mike Kayatta. Hij benadrukt dan ook dat de game geen DLC of vervolg is.

“FBC: Firebreak is not Control DLC and it’s definitely not a Control sequel. We’re actively avoiding coming even close to feeling like either of those things. I guess you could say that it’s a spin-off, but in the most positive sense of the word. It’s not designed to be some kind of lesser, bite-sized Control. FBC: Firebreak is its own, fully formed thing.

– Game Directior Mike Kayatta

Unieke storytelling van Remedy

Wat FBC: Firebreak onderscheidt, is de manier waarop het verhalen vertelt. Hoewel het geen direct vervolg is op Control, speelt het zich wel af na de gebeurtenissen van die game. De nadruk ligt echter minder op een lineair verhaal en meer op de wereld zelf. Kayatta legt uit dat de wereld van Control een conceptueel canvas is voor oneindig veel verhalen. Spelers zullen in staat zijn om het vreemde en gevaarlijke universum van The Oldest House te verkennen vanuit een volledig nieuw perspectief. Hoewel de game niet dezelfde verhaalstructuur heeft als eerdere Remedy-titels, zal het een rijk achtergrondverhaal bevatten.

FBC: Firebreak verschijnt in 2025 voor Xbox Series X|S en Windows PC en zal vanaf de eerste dag beschikbaar zijn op Game Pass.