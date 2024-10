Review: ATOM

De ATOM van CRKD is de aller kleinste controller die je ooit hebt gezien. Het is een kleine controller die je kunt gebruiken op PC, Nintendo Switch of tablet en smartphone. Je verbindt de controller via Bluetooth of de meegeleverde kabel. Door de compacte vorm van de ATOM kan je deze overal mee naar toe nemen.

De ATOM is een enorm compacte controller met een Nintendo Switch knopjes layout. Dit betekent dat de A-knop aan de rechterkant zit en de B-knop aan de onderkant. Het draait alle knopjes om ten opzichte van de Xbox controller lay-out. Ideaal als je op de Nintendo Switch speelt, maar als je op PC, tablet of smartphone speelt is dat iets om rekening mee te houden. Dat gezegd te hebben kan je de controller op 3 manieren verbinden met je PC, tablet of smartphone. Je kunt er voor kiezen om te verbinden met verschillende digitale layout opties. CRKD raadt zelf aan om te verbinden in Xbox mode. Hierdoor houd je je PC, tablet of smartphone een beetje voor de gek en lijkt het er op dat je Xbox controller wilt verbinden, waardoor alle knopjes op de controller werken alsof het een Xbox controller is. Dit wordt aangeraden omdat dit de meest voorkomende manier is van besturing met controller op PC, tablet en smartphone. CRKD heeft zelf een handige video online geplaatst om je wegwijs te maken in de eerste set-up. Wij zouden het niet beter kunnen doen, check hier beneden de video!

CRKD ATOM

De ATOM controller is verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen die stuk voor stuk een blast to the past zijn. Ik heb gekozen voor de paars doorzichtige variant, omdat dit me doet denken aan mijn aller eerste Game Boy Color. Verder zijn er nog verschillende kleuropties, waaronder eentje die lijkt op een SNES controller. De controller kost €24,99 en is daarmee een vrij goedkope optie, maar moet je dit niet zien als je go-to controller voor lange gaming sessies, maar meer als een optie voor onderweg, korte game sessies op je smartphone of tablet, een extra Mario Kart controller voor de Nintendo Switch of gewoon een leuk hebbeding. Want dat is het eigenlijk gewoon. Het is een een super kleine en schattige controller die je net zo goed aan je sleutelbos kunt hangen als decoratie.

Ondanks het absoluut niet bedoeld is voor lange gaming sessies, heb ik uiteraard wel redelijke lange gaming sessies gehouden met deze controller om echt een goed gevoel te krijgen bij dit kleine dingetje. Is het geschikt om verschillende spellen mee te spelen en gaat de batterij een beetje lang mee? Het is immers een heel klein dingetje, dus daar past geen grote accu in.

Uit de test is gebleken dat de batterij een uurtje of 8 tot 10 mee gaat en je deze na 2 uur opladen weer 10 uurtjes kunt gebruiken. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de controller tussentijds ook maar een minuutje of 10 op te laden waardoor je weer een ruim uur vooruit komt voordat je ‘m opnieuw moet opladen. De controller is voornamelijk getest op smartphone en tablet, puur omdat dit voor mij de beste usecase is voor deze controller. Heerlijk tussendoor een paar minuten Grimvalor, een beetje Zenless Zone Zero of een arcade racer. Daar is deze controller echt wel geschikt voor.

Ontzettend klein!

De CRKD ATOM is de kleinste controller die ik ooit in mijn handen heb gehad en ondanks ik snel pijn krijg in mijn handen van de Nintendo Switch Joycons, heb ik met deze controller na toch wel speelsessies van een uurtje of 2 tot 3 geen last gehad van krampjes in mijn handen. Misschien komt het ook omdat ik ondertussen gewend van aan kleine controllers, maar deze ligt verder eigenlijk gewoon prima in de hand. De controller is ook breed inzetbaar, mede door de drie verschillende modes om ‘m te verbinden met je apparaat naar keuze.

Indien je goed hebt opgelet is het je misschien opgevallen dat er geen thumbsticks op de controller zitten. Daar is dit dingetje namelijk veel te klein voor. Dit betekent echter niet dat je de functie van de thumbstick kunt vergeten. Door de min-knop in te drukken en op de d-pad links of rechts 3 seconden in te houden verander je de d-pad respectievelijk naar een linker of rechter thumbstick. Nog steeds niet ideaal als je shooters wilt spelen, maar dit maakt het wel opeens mogelijk om games te spelen die je verplichten om een thumbstick te gebruiken om te bewegen met je personage, waaronder Zenless Zone Zero.

Af en toe is het wel echt behelpen, want veel race spellen gebruiken de RT, R2 of ZR om gas te geven en de andere kant om te remmen. Met beide vingers rustend op deze knoppen raak je een beetje de grip van je controller kwijt, waardoor het op een gegeven moment even te ongemakkelijk wordt. Indien mogelijk is het hierbij het beste om de knoppen voor bepaalde acties om te wisselen als de game dit toestaat. Zo zou de knop om gas te geven het beste kunnen veranderen naar B op de Atom (A voor de Xbox layout). Disney Speedstorm, maakt hier standaard al gebruik van deze knop, omdat het natuurlijk erg veel op Mario Kart wilt lijken. Dit speelt in ieder geval erg fijn op die manier met de ATOM controller. De knopjes zijn ook lekker clicky en de d-pad voelt goed en niet te slap. Overal zit een lekkere terugveerkracht op.

Gotta app ‘m all!

CRKD heeft het erg gemunt op de verzamelaars van controllers en andere gaming accessoires. Ze hebben namelijk een speciale app gemaakt waar je je eigen CRKD collectie kunt bijhouden. Dit doe je door je letterlijk je CRKD product te tappen met je telefoon. aan de achterkant van de ATOM zit namelijk een variant van het CRKD logo met een soort verbindingstekentje erin. Als je daar je telefoon tegenaan houdt, wordt jouw controller geregistreerd in de app. Hier zie je onder andere de naam, editie, product nummer en de zeldzaamheid van je product. Zodra je je product hebt toegevoegd kun je via de app gelijk naar de handleiding of ondersteuning aanvragen indien er iets aan de hand is met je controller. Via de app kom je ook op alle sociale platformen van CRKD en kan je verschillende video’s bekijken over hun producten. Een leuke touch en een unieke manier om je alles op één plek aan te bieden, zodat je nooit meer hoeft te zoeken naar de papieren handleiding.

Verder komt de ATOM in een klein, mooi doosje met natuurlijk een papieren handleiding, een polsbandje en een hele korte gemerkte oplaadkabel.

Verdict

DE CRKD ATOM is een hele kleine en schattige controller die ondanks zijn kleine formaat ontzettend bruikbaar is. De controller werkt op smartphones, tablets, PC en de Nintendo Switch. Het is fijn dat je deze op drie verschillende soorten manieren kunt verbinden met je apparaten en ondanks de controller geen thumbsticks heeft, kan je deze wel via de controller, zonder extra software of in-game sleutelen simuleren met de d-pad, alhoewel je op dat moment natuurlijk wel de d-pad functionaliteit mist. Buiten de verrassende toepasbaarheid is dit gewoon ook echt een schattig hebbedingetje en een perfecte controller voor iedereen die vaak op reis is en tussendoor graag een spelletje speelt op de smartphone of tablet, maar geen grote controller mee wilt nemen. Deze past gewoon in je broekzak!