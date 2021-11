Spider-Man: No Way Home krijgt laatste trailer

Sony Pictures Entertainment heeft een final trailer uitgebracht voor Spider-Man: No Way Home! Deze trailer laat een boel nieuwe scenes zien, met wat toffe verrassingen voor de fans.

In deze nieuwe clip zien we alle schurken die eerder al deels aangekondigd werden. Doctor Octopus speelt een erg grote rol in de nieuwe trailer en waarschijnlijk dus ook in de uiteindelijke film. Het lijkt erop dat hij niet direct dé schurk wordt voor No Way Home. Een hint naar de andere Spider-Man zien we nog niet, alhoewel die kans er wel dik in zit. Ook zien we nog geen hint voor Tom Hardy’s Venom, die wel ergens nog een connectie zal moeten gaan krijgen met MCU’s Spider-Man. Fans lijken vooral enthousiast over het design van de Green Goblin!

Tom Holland gaf in eerdere interviews al aan dat waar de vorige Spider-Man films nog best vrolijk en positief waren, dit deel juist erg donker en pessimistisch ingesteld gaat zijn. Spidey zal flink getest worden en heeft van alle kanten een boel prikkels om mee te dealen! Hoe dan ook, de trailer belooft bijna om misschien wel de meest complete en spannende Spider-Man film ooit te worden. Daarbij mag sowieso gezegd worden dat Tom Holland misschien wel voor de meeste mensen al favoriet was. Hij past gewoonweg erg goed bij het imago van Spidey. Laten we hopen dat we op 17 december weer massaal de bioscopen in mogen om deze film te bekijken!

