intheSpotlight – November: Stalker 2: Heart of Chornobyl

Een game waar we voor mogen applaudisseren, dat deze na een aantal delays eindelijk uit mag komen (als het goed is), is Stalker 2: Heart of Chornobyl. Een bewogen titel waar vanalles over te vertellen is. Dat gaan we dus ook zeker doen in de nieuwe intheSpotlight van november!

Stalker 2 is een sequel op de trilogie die GSC Game World ons jaren geleden bracht. Het is een trippy ervaring, maar wordt vooral op de markt gezet als een post apocalyptische survival shooter. Zelfs het woord simulatie wordt gebruikt en dat is niet zonder reden natuurlijk. In Stalker draait het altijd om het overleven in een intens brute wereld vol met maffe visuals, savage vreemdelingen en een boel mutanten. Je zou het op momenten zelfs een horror franchise kunnen noemen. Het is zeker geen game voor de light hearted en je zal veel geduld moeten hebben. Dus ondanks dat het een niche is, zou ik de game zeker in de gaten houden.

Je bevindt jezelf in Oost-Europa, zoals de titel al zeg, het hart van Tsjernobyl. Deze open wereld met lineaire stukken tussendoor is volledig gemaakt in Unreal Engine 5 en zal echt dienen als een next-gen sequel. Die wereld zit gevuld met content en het meeste van deze content zal op dynamische wijze op je pad komen. Het doel van je personage wordt bepaald vanuit de keuzes die jij maakt in de game en in dialogen. GSC noemt het ook wel een ‘life simulator’, al klinkt dat wat vriendelijker dan dat het daadwerkelijk gaat zijn in Stalker 2.

Dangerous mutants and deadly anomalies will not be the only obstacles on your journey. You will feel all the griefs of a new stalker life while searching and consuming rare and valuable supplies — food, drinks, meds, alcohol, etc. Immersive survival mechanics will be enriching the gameplay on the path through the branched storyline.

Stalker 2’s ontwikkeling

Iets waar wij het ook nog uitgebreid over willen hebben, is hoe knap lastig het is geweest voor de ontwikkelaars om deze game te realiseren. Er zijn namelijk eerdere Gamescom demo’s geweest en die lieten zien dat de game nog verre van af was. Dit jaar was er voor het eerst een speelbare demo die juist de kracht van deze game liet zien. Dit heeft grotendeels te maken met het moeizame ontwikkelproces. GSC en het team heeft echt hart voor de zaak, dat merk je in alle developer video’s die het team ons brengt. Maar, de studio is flink geteisterd door de oorlog die in Oekraïne woekerde en het team heeft veel tegenslagen gekend. Vandaar dat het wel een applaus waardig is, wanneer de game hopelijk mag lanceren op 20 november 2024. In een volgende intheSpotlight gaan we hier zeker nog dieper op in, want dit verhaal mag zeker verteld worden.

wat kan je verwachten deze maand?

Wij willen het graag hebben over de ontwikkeling van Stalker 2, dat hebben we middels al een beetje verklapt. Maar, we willen ook zeker kijken naar alles dat de trilogie zo geweldig maakte en de route naar Stalker 2 toe. Daarnaast kijken we ook vooruit, wat gaat dit nieuwedeel ons brengen? Natuurlijk gaan we ook ons best doen om een review bij jullie te krijgen, waarin we alles vertellen over wat we van de game vinden. Houdt dus zeker onze website in de gaten voor alles dat te maken heeft met Stalker2: Heart of Chornobyl!

Laat ons ook zeer zeker weten of jij uit kijkt naar deze titel in de reacties hier beneden. De game is speelbaar vanaf 20 november 2024 voor PC.