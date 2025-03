Dit was RuneFest 2025

Een dikke week geleden hebben we na een lange tijd weer een RuneFest gehad, natuurlijk waren wij erbij om het te vieren en een blik te werpen op het evenement.

Voor het eerst gehouden in 2010 en nu alweer een tiende editie, wat gaat de tijd snel! In 2018 was ik met Jordy ook al van de partij, dat was destijds de grootste RuneFest editie. Voor de meest recente editie van de bijeenkomst was er meer vraag dan ooit, zo heeft Jagex dit jaar dan ook een record aantal kaarten verkocht.

Dit jaar waren wij ook weer uitgenodigd en ben ik afgereisd naar het land van de ToffeeCrisp (kei lekker overigens), Fish & Chips en voetbal. Het laatste hebben we ingeruild voor een betere bezigheid 😉

De opening van RuneFest werd door Mod Mark omgeroepen en kregen we ook nog eens een toffe optreden van Cole Rolland én Mod Ash die samen een medley hadden gemaakt van verschillende Runescape soundtracks

Van Farnborough naar Birmingham

RuneFest werd in 2018 én 2019 gehouden in Farnborough, een dik uur buiten Londen. Voor internationale reizigers was dit een plek die tamelijk moeilijk te bereiken was. Dit jaar werd het echter gehouden in het NEC te Birmingham. Een locatie die eerst ter sprake was dankzij de samenwerking met Insomnia Gaming Festival. Na het faillisement van het bedrijf heeft Jagex de locatie toch aangehouden om hun tiende editie te doen.

Het NEC (National Exhibition Centre) in Birmingham is een locatie die ideaal is voor mensen die met het vliegtuig komen. De conventiehal ligt namelijk verbonden aan het vliegveld van Birmingham zelf en is verbonden door een monorail die 90 seconden duurt en volledig gratis is.

Deze locatie is een mega complex die Gamescom klein laat aanvoelen, zo was het ook pakweg een 15 minuten lopen van het complex ingang tot de zaal ingang waar RuneFest werd gehouden. Op je weg ernaartoe heb je overigens wel veel keuze aan voer en vocht. Zo zijn er talloze Subways en Starbucks op je weg naar de hal en kun je ook nog eens een kleine supermarkt binnen rennen mocht je geen fastfood willen.

Bekleding van de hal

Ieder jaar heeft RuneFest 2025 een thema van een specifiek iets in de game, echter dit jaar was het thema iets anders aangepakt. Zo hebben we in 2018 het Fremmenik thema gezien en een aantal edities eerder was Prifddinas de setting. Dit jaar was de hal aangekleed met thema’s uit Varrock en Lumbridge.

Bij binnenkomst liep je door de poort van Lumbridge Castle waar vervolgens alle vrijwillgers op je stonden te wachten en met een staande ovatie de mensen werden binnen gehaald.

Van Varrock zagen we de fontein terug van Varrock Square en kon je je slag slaan bij de Grand Exchange. Mensen voelde zich al snel thuis en waren de “money doublers” aanwezig en werd er frequent “buying gf 10gp” geroepen. Of iemand een vriendin heeft weten te scoren, durf ik niet te zeggen.

Natuurlijk hebben we even de fontein bewandeld en een paar emotes uitgeoefend om toch even in te leven in de wereld van Gielinor. Het enige wat miste waren spelers die keer op keer de spell “Varrock Teleport” aan het doen waren om hun magic te trainen.

Zaterdag, in het thema van skills en activiteiten

RuneFest 2025 voelde qua indeling tamelijk hetzelfde aan als zijn 2018 variant. De grote zaal (hal 20 in het NEC) was opgesplitst in twee delen door een groot gordijn. Aan de ene kant van het gordijn zagen we het podium die bomvol activiteiten gepland stond, aan de andere kant kon je activiteiten terug vinden met als beloning een skill chip.

Skill chips stonden dit jaar centraal als beloning voor het doen van activiteiten. Helaas hadden ze niet heel veel betekenis buiten het feit dat je op RuneFest was geweest. De chips kreeg je door een skill en bijbehorende activiteit uit te voeren, had je de opdracht voltooid dan kreeg je een chip!

Zo kon je bijvoorbeeld de Varrock West Bank eindelijk eens beroven in de ruil voor een magic skill chip. Helaas kon je niet telekinetic grab gebruiken maar voelde toch wel lekker om eindelijk eens die bank te beroven!

Ook kon je de real life equivalent van de quest Cook’s Assistant doen. Hierbij moest je de bijbehorende ingrediënten zoals eieren zoeken met je team binnen een bepaalde tijd in ruil voor de cooking skillchip. Zo waren er nog veel meer activiteiten aanwezig dit jaar!

Natuurlijk was er ook een merch booth aanwezig waarbij je een aantal items kon kopen die exclusief voor RuneFest waren gemaakt, zoals de King Black Dragon plushé, een RuneFest T-shirt of een verzameldoos om je Skillchips in te doen.

Helaas waren een aantal RuneFest exclusive producten al vrij rap uitverkocht en heb ik deze net gemist.

Op het podium waren er verschillende events te bekijken, waaronder aankondigingen zoals de RuneScape Ahead keynote en de OSRS RuneFest Summit. Ook interactieve events waren gepland die zeker een hit waren zoals een Runescape Quiz die weer vol zelfspot en grove grappen zat, de Golden Gnomes award uitreiking en zelfs een Cosplay Parade die leuke costuums liet zien.

Zondag, in het thema van de community

Voor zondag werd de zaal iets aangepast, waarbij de kant van het podium iets werd ingekort. De kant waar alle activiteiten waren werd juist iets groter. Zo was de aandacht op zondag minder gericht op skillchips (deze kon je uiteraard zeker nog behalen) maar lag de focus op community events.

Er waren chill plekken gemaakt waarbij je verschillende mods en creators kon ontmoeten waarbij sommigen zelfs een kleine Q&A deden. Deze plekken werden tevens ook gebruikt voor clans die een meet-up hielden en elkaar eens in het echt wilde zien. Verder was er ook nog een meet & greet area waar je je favoriete content creator kon ontmoeten en samen op de foto kon gaan!

Voor de nerds onderons was er de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij bepaalde devs die art en design deden. Bij hen kon je terecht voor al je technische vragen over hoe en wat, zo kon je zelfs ook nog een korte presentatie krijgen over art en design met bordevol informatie.

Ook was er een kleine markt aanwezig en werden de creatieve mensen onderons extra gesteunt door Jagex. Kleine kraampjes waren opgezet waarbij je handgemaakte items kon kopen van andere mensen in de community, natuurlijk allemaal in het thema van Runescape!

Wat is een community dag zonder het spelen van Runescape? Dat bestaat natuurlijk niet! Op zondag zag de LAN area heel veel activiteit waarbij genoeg clans een bepaalde event gingen doen in Runescape/OSRS. Zo zagen we clans die endgame content aan het doen waren, of mensen die elkaar hielpen met quests/skills. Buiten clan events kon je op de computers ook al een kijkje nemen naar de alpha van de nieuwe skill “Sailing” die voor OSRS gepland staat.

Tot slot

RuneFest 2025 was een geslaagd jaar waar veel mensen, waaronder ik, naar hebben uitgekeken. De activiteiten, het thema en natuurlijk de sfeer waren zeker gemist onder de community. Zo was iedereen in het moment en zag je niet veel mensen op hun telefoon en waren ze echt in het moment.

Het evenement was echter aan de korte kant. Van het ontmoeten van je vrienden of clan, het behalen van de skillchips in de activiteiten of het bijwonen van de panels op de podium; er was helaas te weinig tijd om al je plannen uit te voeren.

Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en leuke mensen mogen ontmoeten eveneens als vrienden die ik al een lange tijd online spreek. Hopelijk is er snel weer een RuneFest en hoeven we niet weer 6 jaar te wachten op de volgende editie.