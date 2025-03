De 2025 roadmap voor RuneScape

Afgelopen weekend werd RuneFest 2025 gehouden in Birmingham waarbij er allerlei nieuwe informatie, aankondigingen en teasers naar buiten zijn gekomen rondom de wereld die Jagex heeft gecreëerd. Ook werd de roadmap voor RuneScape laten zien, dit zijn de belangrijkste punten.

Van ontknopingen van de oudste quests tot nieuwe gebieden die we gaan tegenkomen in Gielinor; er werd van alles aangekondigd bij de RuneScape Ahead keynote op RuneFest 2025. Natuurlijk waren wij erbij om de sfeer firsthand aan te voelen en deze was zeker niet mis.

Return to the Desert: Trilogie

Het verhaal van de Desert questline komt in 2025 ten einde, een van de oudste verhaallijnen die Runescape kent! Het begon allemaal in 2001 met “Prince Ali Rescue” en eindigde een korte tijd geleden in de stad van goud, Menaphos. Samen met Ozan en Lila gaan we erachter komen over hoe de situatie nu zit in Menaphos en komen we als een sterk team tot een ontknoping van het verhaal.

Jagex noemt ons terugkeer naar de woestijn dan ook een trilogie. Zo krijgen we twee nieuwe quests die na elkaar worden gereleased zodat het verhaal toch ten einde komt. De eerste quest is recent al toegevoegd, “Beneath Scarabas’ Sands”, aan de game en is het begin van het laatste hoofdstuk in het verhaal.

Quest nummer twee komt in April beschikbaar met de naam “Pharaoh’s Folly”. Deze quest brengt ons terug naar wat oudere content die een flinke update krijgt, zoals Shifting Tombs die betere rewards gaat geven én updates zoals Ushabti Souls die makkelijker te vangen zijn dan voorheen.

“Eclipse of the Heart” zal het einde zijn van de questline, deze zal in juli 2025 beschikbaar zijn. In dit laatste avontuur gaan we Amascut confronteren en redden we de stad Menaphos uit zijn gruwelijke situatie.

Amascut, nieuwe combat boss

In “Eclipse of the Heart” zullen we al kennismaken met Amascut en haar toekomst visie. Een aantal leuke challenges worden in de quest al weergegeven, maar dit is pas een topje van de ijsberg. In de volledige versie van de bossfight, zullen we co-ordinatie én communicatie voorop moeten zetten. Ik hoor je denken: “Wie is we?”. Amascut is namelijk een nieuwe group boss voor groepen met een grootte van 5-man. Voor de echte gekkies onder ons, is er ook een mogelijkheid om de boss solo te doen. Alleen echte die-hards zullen hier heelhuids doorheen komen.

De boss fight zal volledig uitgerust zijn met cutscenes én voicelines die de narrative van het verhaal nog meer tot leven laten komen. Ook zal de standalone bossfight uiteraard een normal én een hard mode krijgen, waarbij hard mode natuurlijk beter is voor mensen die een uitdaging willen hebben én opzoek zijn naar de beste loot.

Als laatste gaat Jagex ook een nieuwe mode implementeren. De bossfight van Amascut zal de eerste piece of endgame content zijn in RuneScape historie waarbij er een “Worlds First” race wordt gehouden. Een race om te kijken welke clan/team/party als eerste ter wereld door de bossfight heen ziet te komen. Het winnende team krijgt natuurlijk unieke rewards. Zodra de “Worlds First” run door één team is gecleared, zal de normal mode voor de rest van de spelers openen zodat iedereen aan de slag kan! Mensen die Amascut weten te klaren in haar release periode, zullen in-game ook beloond worden met items.

Vampieren slaan toe in Havenhythe

Later dit jaar gaan we het nieuwe gebied ontdekken genaamd Havenhythe. Een groot stuk land ten oosten van Morytania dat al eeuwen in isolatie leeft dankzij hun zelfvoorziening aan grondstoffen en meer. Een gebied zo groot dat we verschillende release fases gaan zien met betrekking tot het gebied dat we kunnen ontdekken.

Een land vol mysterie dat plotseling wordt geteisterd door Vampyreans en aan hun noodlot wordt overgelaten. Zelfs Gielinor’s gevreesde jagers durven niet tegen dit nieuwe ras aan monsters op. Toch worden wij, dé hero, uitgekozen om dit gebied te gaan ontdekken en te verlossen van deze plaag. Het avontuur begint in Wendlewick en zal vol nieuwe lore en content zitten dat we nog nooit eerder hebben gezien.

Het nieuwe gebied zal ook een aantal mogelijkheden met zich meebrengen tot skilling, die tegen de tijd van release al een flinke update zal hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe skills die tot 110 kunnen gaan én nieuwe dingen die we kunnen doen, ontdekken of maken.

Nog veel meer kleine updates

Verder zal RuneScape nog veel meer updates krijgen dit jaar, van nieuwe skills die naar 110 worden getild (Runecrafting, Thieving en Crafting) tot events rondom de feestdagen.

Ook een van de aankondigingen was Runescape Leagues. Een nieuwe ervaring die voortkomt uit Oldschool Runescape en een totaal nieuwe ervaring biedt over hoe de game gespeeld kan worden. XP drops die vermenigvuldigd zijn als andere rewards van enemies, Runescape Leagues zorgt voor een totaal nieuwe ervaring van de game die je al kent. Deze game mode wordt later dit jaar toegevoegd en meer informatie over de veranderingen volgt binnenkort.