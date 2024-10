Croc: Legend of the Gobbos mikt op december release

Croc’s remaster van Legend of the Gobbos werd een week geleden aangekondigd met een toffe trailer. Vandaag kondigde Agronaut Games aan dat zij een samenwerking aan zijn gegaan met Rock It Games om een fysieke en collector’s editie van de game uit te brengen. Dit waarschijnlijk allemaal al vrij snel!

Ontwikkelaar Agronaut Games geeft namelijk aan dat ze aan het ‘speedrunnen’ zijn naar een december release datum. Maar, ze zijn zich ook bewust van het feit dat fans het ook niet erg vinden om nog iets langer te wachten op een scherp gepolijst spelletje. Legend of the Gobbos zal in ieder geval (waarschijnlijk) december dit jaar uit gaan komen voor de Nintendo Switch, Xbox One en Series S/X, Playstation 4/5 en PC! De digitale versie zal beschikbaar zijn voor €29,99.

“From the outset, our vision has been to release Croc only when we’re happy with it. We are speed-running towards a December 2024 release and are very close to being complete. However, if we need to add a little more polish, we won’t hesitate to do so. After waiting 27 years, we trust that our dedicated fans can wait a few weeks longer,” said Jez San, founder of Argonaut Games.

Legend of the Gobbos Collector’s Edition

Buiten deze potentiële release datum, kondigt de studio ook aan bezig te zijn aan een fysieke versie, evenals een editie voor de verzamelaar. De standaard editie zal rondgaan voor een tientje meer dan de digitale, terwijl de verzamelaarseditie je ongeveer 130 Euro zal kosten. In die editie zal een 8 inch resin beeldje van Croc zitten, met een certificaat dat laat zien dat dat ding echt is. Daarnaast zal je nog wat leuke goodies vinden zoals een sleutelhanger en een soundtrack met meer dan 100 tracks uit de game (inclusief remixes). Check die editie hier:

“Croc Legend of the Gobbos has always held a special place in the hearts of our fans and the history of Argonaut Games,” zei Jez San. “We are thrilled to bring this beloved classic to modern platforms, allowing both new and returning players to experience the charm and magic of Croc’s adventures in a whole new light. Our partnership with Rock It™ Games allows our fans to own collectible physical editions, which celebrates the legacy of Croc and our dedication to delivering quality content to our community.”

Kijk jij uit naar Croc: Legend of the Gobbos? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!