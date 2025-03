Dit was Heroes Made In Asia 2025

Heroes Made In Asia werd dit jaar op 15 én 16 maart gehouden in de Jaarsbeurs te Utrecht. Een nieuwe locatie betekent meer ruimte en dus ook veel meer te doen!

Waarschijnlijk wel dé anime conventie van de Benelux en nog steeds groeiende; Heroes Made In Asia heeft in een korte tijd wel een flinke naam voor zichzelf gemaakt. De voorgaande edities van de conventie vonden plaats in het Evenementenhal in Gorinchem, maar omdat het evenement de laatste jaren zoveel succes heeft zijn ze de locatie ontgroeit.

Dit jaar was Heroes Made In Asia dan ook voor de eerste keer gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor het evenement zijn er dan ook 3 zalen gereserveerd die allen goed gevuld zitten met (eet)kraampjes en verschillende activiteiten.

Een grote upgrade

De upgrade van evenement locatie is dit jaar een opvallend iets. Niet alleen dat je je Google Maps naar een andere locatie moet zetten maar voornamelijk de spacing op de vloer. De drie hallen die werden gebruikt zaten goed vol maar toch was er meer dan genoeg ruimte om te lopen. Opstoppingen waren er bijna niet, de sfeer was heel goed en hoewel er meer dan 15.000 man waren voelde het niet overmatig druk aan.

Wel werd het iets aan de drukkere kant bij het podium in de loop van de dag. Voornamelijk dankzij de cosplay parade die er was, waarbij iedereen om de beurt het podium op mocht om hun outfit te laten zien. Ook waren er genoeg panels waarbij je plaats kon nemen zoals een Q&A met Elizabeth Maxwell of tips omtrent cosplays en meer!

Dankzij de grotere floorplan was er ook veel meer te zien, te kopen en te proeven. Kleinere creators die toch hun items wilden verkopen waren dit jaar massaal aanwezig en kregen veel support. Ook was de food court dit jaar leuk versierd met een mega Hatsune Miku en Totoro en was er meer keuze uit eten en drinken.

Onze ervaring van Heroes Made In Asia

Heroes Made In Asia is dit jaar wederom een geslaagd evenement. De upgrade naar de nieuwe locatie is zeer welkom en is heel makkelijk te bereiken (we hadden wel even probleempjes met de parkeerplaats vinden maar dat ter zijde). De sfeer is bij binnenkomst al heel vrolijk en welkomend en het evenement is goed uitgedacht.

Het evenement heeft potentie om zeker uit te groeien tot een nog grotere conventie. Persoonlijk zou ikzelf iets meer actuele games introduceren zodat het gaming vlak ook iets groter wordt waardoor het nog meer kijkers kan trekken. Wel was er een mogelijkheid om dit jaar op de foto te gaan met een Naoe cosplayer uit Assassins Creed Shadows van Ubisoft; ook was Plaion er met Monster Hunter Wilds en kon je de laatste tech checken bij SteelSeries.

Het evenement is zeker een “must” mocht je van conventies en goede sfeer houden. Ook een ideale plek om wat goodies te kopen, je local business te supporten bij de creative corner of om je favoriete (stem) acteurs te ontmoeten. Heroes Made In Asia pakt ieder jaar goed uit en ik ben benieuwd wat we volgend jaar kunnen verwachten. Wij zijn er zeker bij, zien we jou daar?

