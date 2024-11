intheSpotlight: Wat kan je verwachten van Stalker 2?

Eerder kondigde wij al aan dat Stalker 2 onze spotlight krijgt deze maand. Na die aftrap willen we jou graag meenemen in wat je kan verwachten van een game als deze. Je hoort veel woorden rondgaan: Simulatie, horror, shooter, tactisch, trippy. Maar, wanneer jij deze game gaat kopen, want kan je dan precies gaan doen? Laten we daar even naar kijken!

Wat vooral belangrijk is om te begrijpen, is dat een game als Stalker geen run-and-gun gameplay heeft. Je zal gecalculeerd moeten zijn voordat je op pad gaat. Je bent gelimiteerd in wat je mee kan nemen, wat je op kan pakken en hoe je door de wereld navigeert. Je zult rekening moeten houden met weersomstandigheden, je algehele omgeving, de reacties van vreemdelingen en ga zo maar door. De werelden van Stalker games zijn dynamisch en interactief, maar zeker niet vergevingsgezind.

Never trust a stranger

In Stalker 2 ga je naar het hart van Chornobyl, dat zit dan ook in de titel. Hierin bevind zich de zogenoemde ‘Exclusion Zone’. Mensen die de originele trilogie gespeeld hebben, herkennen deze termen waarschijnlijk wel. Maar, GSC laat wel weten dat je geen voorgaande kennis nodig hebt om dit deel te kunnen begrijpen. Wat je alvast in je hoofd moet prenten over deze game, is dat het narratief niet lineair zal gaan zijn. Jouw keuzes hebben impact op de verloop van dit verhaal, voor zowel de korte als lange termijn.

Dit zal voornamelijk zitten in de keuzes die jij maakt in dialogen of omtrent andere personages. Je zal veel vreemdelingen tegenkomen, je gaan bevinden in intense situaties en daarop moeten handelen. Gebruik je instinct, maar vertrouwd niemand zomaar. Daarnaast kan je kiezen om je aan te sluiten bij een grotere groep mensen, een faction. Binnen die faction zullen side quests ontstaan, maar kies goed uit bij wie jij je aansluit, het zal enorm effect hebben op de verloop van je narratief.

Navigeren door Chornobyl

De wereld van Stalker 2 zal immens groot zijn, met fictief gezien meer dan 60 vierkante kilometer aan bewandelbaar gebied. Het ene gebied nog gevaarlijker dan het ander. Om door deze gevaarlijke zones te komen, zal je verschillende tools mee moeten nemen. Eén van die tools is de GILKA-01, een anomaly detector. Dit apparaat zal je helpen het echte van het neppe te onderscheiden en al die rare blobs in de lucht te decypheren.

Buiten die anomalies kan je ook mutanten tegen komen in de vorm van mens of beest. Hiervan zal je je moeten weren door het gebruik van wapens of je omgeving. Maar, het zou geen survivor simulatie zijn als er geen schaarste was. Dus, wees je bewust van de tools, kogels en andere troep dat je bij je draagt, je zal het tactisch moeten benutten!

Andere elementen in je omgeving zijn natuurlijk de dag-nacht cyclus en weersomstandigheden. Deze kunnen je zicht enorm belemmeren!

Combat en A-Life

GSC heeft al meerdere malen aangegeven dat de AI vrij agressief gaat zijn in combat. Dit houdt in dat je niet alleen tactisch moet handelen, maar dit ook snel zal moeten doen. Laat zien hoe flexibel je bent, anders gaat het je dood worden. Je kan niet zomaar met je MP5 in de rondte gaan schieten, want ook wapens zullen veel terugslag hebben. Wapens zullen schaars zijn, evenals kogels. Dus, zoek goed in ieder hoekje voor dat ene onderdeel dat jij nodig hebt om je wapen te verkrijgen.

A-Life 2.0 is een systeem dat gebouwd is om het leven in de Zone om te toveren tot een life simulator. Dit betekend dat de wereld en de personages hierin met de omstandigheden meebewegen. Neem jij een bepaald deel van de wereld in met je faction? Dan kan je alvast incalculeren dat die faction op wraak uit gaat zijn, of dat een andere faction nieuwe kansen gaat zien. Ook binnen je faction hebben NPCs hun eigen cyclus, gedachtengang en doelen in het leven. Hoe dit precies uit gaat pakken zullen we nog moeten meemaken.

Zoals je al meekrijgt, Stalker 2 zal geen grapje zijn. Het is een tijdrovende titel die veel tact en denkvermogen vereist. Ben jij er klaar voor? Stalker 2 komt op 20 november uit, heb jij al zin om te duiken in deze diepgaande simulatie en brute wereld? Laat het ons even weten!