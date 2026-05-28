Persona 6 personages mogelijk gelekt

Nieuws 12 Jordy Gerritse 28 mei 2026
De twee leadpersonages van Persona 6 zijn mogelijk uitgelekt. Een nieuw gerucht doet de ronde op verschillende fora met concept-art. In deze beelden zien we schetsen van beide personages, met zelfs een schets van een personage in een bus.
Het gaat om een vrouwelijk en een mannelijk personage. Het vrouwelijke personage heeft zwart met rode haren en het mannelijke personage heeft blonde haren. Je kunt de afbeeldingen via deze link zelf bekijken.
Waar de afbeeldingen en het gerucht oorspronkelijk vandaan komen, is bij ons nog niet helemaal bekend. Of ze daadwerkelijk toebehoren aan Persona 6 is ook niet bevestigd. Het gerucht komt niet van een bron die bij ons bekend is.
Persona 6 is nog niet officieel aangekondigd door Atlus en dat gaat waarschijnlijk ook nog even duren. Nadat Atlus Persona 5 aankondigde en na de aankondiging jarenlang in een diepe slaap ging, proberen ze niet meer te vroeg zo hoog van de toren te schreeuwen. Toch zien we nu iets soortgelijks met de remake van Persona 4. Persona 4 Revival werd bijna een jaar geleden aangekondigd. We hebben sindsdien niets meer over de game vernomen. De kans is echter heel groot dat deze tijdens een van de aankomende showcases weer tevoorschijn komt. Het Koreaanse ratingbureau heeft de game namelijk voorzien van een rating.
Het eerstvolgende Persona nieuws, of het nu verschijnt tijdens of na de aankomende showcases, lees je uiteraard zo snel mogelijk op onze website.
Tagged as:
Atlus JRPG Persona 5 Persona 6
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment