Steam Summer Sale, deze games haal je nu voor een belachelijk lage prijs

Het is weer zover. Het moment waarop je Steam-account sneller groeit dan je daadwerkelijke speeltijd. De Steam Summer Sale is officieel begonnen en dat betekent maar één ding: tijd om je backlog compleet uit de hand te laten lopen. Tot en met 9 juli kunnen pc-gamers duizenden games met flinke kortingen scoren. Zoals we gewend zijn van de grote Steam-sales zitten er weer genoeg titels tussen die nu voor hun laagste prijs ooit over de digitale toonbank gaan.

Maar met duizenden aanbiedingen is het natuurlijk ook weer de vraag: wat moet je nou daadwerkelijk halen? Wij hebben een paar games uitgezocht die je nu eigenlijk niet mag missen.

Cyberpunk 2077

Na de problematische release van jaren geleden is Cyberpunk 2077 ondertussen uitgegroeid tot één van de sterkste open-world RPG’s die je kan spelen. Met de Phantom Liberty-uitbreiding heeft CD Projekt Red de game compleet opnieuw op de kaart gezet.

Je duikt als V de gigantische futuristische stad Night City in, waar alles draait om technologie, macht en de vraag hoeveel van jezelf je nog overhoudt als je lichaam langzaam wordt overgenomen. Met gigantische missies, verschillende eindes en een stad vol geheimen is er genoeg te ontdekken.

Als je Night City nog steeds hebt overgeslagen, is dit misschien wel hét moment.

Game is hier te krijgen (Van €59,99 voor €17,99): Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Eigenlijk heeft deze game geen introductie nodig. Red Dead Redemption 2 blijft één van de mooiste open-world games ooit gemaakt en tijdens de Steam Summer Sale is dit precies zo’n titel waarvan je denkt: “Waarom heb ik dit nog niet gespeeld?”

Je speelt als Arthur Morgan, een outlaw die samen met de Van der Linde-bende probeert te overleven in een wereld die langzaam verandert. Van grote vuurgevechten tot rustige ritjes door de natuur, vissen, jagen of gewoon random mensen helpen, de wereld voelt alsof hij echt leeft.

Van de wereld tot de details, alles klopt.

Game is hier te krijgen (Van €59,99 voor €14,99, of de Ultimate Edition voor €19,99): Red Dead Redemption 2

Baldur’s Gate 3

Voor iedereen die dacht “ik heb geen tijd voor een RPG van honderd uur”: succes ermee, want Baldur’s Gate 3 slurpt je leven op. Op de beste manier mogelijk.

Deze RPG geeft je bijna volledige vrijheid. Wil je een held zijn? Kan. Wil je een compleet chaotisch figuur spelen die elke situatie erger maakt? Ook prima. Elke keuze kan gevolgen hebben en zelfs je eigen partyleden kunnen genoeg drama veroorzaken om een realityserie te vullen.

Een gigantisch avontuur vol keuzes, rare personages en situaties waarvan je denkt: “Hoe zijn de ontwikkelaars hier ooit op gekomen?”

Game is hier te krijgen (Van €59,99 naar €44,99): Baldur’s Gate 3

Helldivers 2

Voor wie geen zin heeft in een solo avontuur. Helldivers 2 blijft één van de leukste multiplayer games van de afgelopen tijd en bewijst vooral dat samenwerken met vrienden soms nog moeilijker is dan de vijanden zelf.

Je wordt samen met andere spelers op planeten gedropt om de Super Earth te verdedigen tegen gigantische insecten en robots. Het probleem? Je grootste gevaar zijn soms niet eens de vijanden, maar je eigen teamgenoten die per ongeluk een luchtaanval precies op jou gooien.

Democratie verspreiden was nog nooit zo chaotisch.

Game is hier te krijgen (Van €39,99 naar €29,99): Helldivers 2

Dispatch

Een nieuwere naam in de lijst, maar eentje die snel veel aandacht kreeg. Dispatch combineert een interactieve serie met een superheldenverhaal waarin jouw keuzes bepalen hoe het verhaal loopt.

Je speelt als Robert Robertson, een voormalige superheld die na een ongeluk niet meer de held kan zijn die hij vroeger was. In plaats daarvan beland je achter een bureau waar je andere helden moet aansturen.

Dus eigenlijk: superheld zijn, maar met administratie.

Game is hier te krijgen (Van €28,99 naar €23,19): Dispatch

Subnautica Franchise

Heb ik het te vaak over Subnautica? Misschien. Maar de eerste twee games (Subnautica en Subnautica: Below Zero) zijn nu gewoon voor een mooie prijs te halen.

Misschien wel de perfecte zomergame. Buiten smelt je weg, binnen duik je een ijskoude oceaan in waar je je zorgen maakt over monsters, zuurstof en wat er in de donkere diepte zit. Je begint met bijna niks, bouwt je eigen basis, ontdekt nieuwe gebieden en langzaam kom je erachter wat er nou eigenlijk op deze mysterieuze planeet gebeurd is.

Win-win.

Game is hier te krijgen (Beide van €29,99 voor €7,49): Subnautica Franchise

The Witcher 3: Wild Hunt

Als je het hebt over games die je belachelijk veel uren kunnen kosten, dan mag The Witcher 3 eigenlijk niet ontbreken. Deze RPG is inmiddels bijna een moderne klassieker en laat vooral zien hoe sterk een open wereld kan zijn.

Je speelt als Geralt of Rivia, een monsterjager die op zoek gaat naar zijn geadopteerde dochter Ciri. Onderweg kom je terecht in politieke conflicten, magische problemen en natuurlijk genoeg monsters om je zwaard flink vies te maken.

Maar het beste aan The Witcher 3 zijn misschien wel de kleine verhalen. Zelfs een simpele opdracht van een willekeurige NPC kan ineens veranderen in een compleet avontuur met keuzes waar je later nog gevolgen van merkt.

Een gigantische wereld, honderden quests en genoeg content om je hele zomer kwijt te raken.

Game is hier te krijgen (Van €29,99 naar €2,99, of de Complete Edition voor €9,99): The Witcher 3: Wild Hunt

Hades

Voor wie denkt: “Leuk allemaal, maar ik heb geen tijd voor een RPG van 100 uur.” Maak kennis met Hades.

Deze roguelike van Supergiant Games laat je keer op keer ontsnappen uit de onderwereld als Zagreus, de zoon van Hades. Elke poging is anders, elke dood is eigenlijk onderdeel van het verhaal en langzaam word je steeds sterker.

Het mooie aan Hades is dat het simpel begint, maar voor je het weet zit je helemaal vast in het ritme. Nog één poging. Nog één run. Nog één upgrade.

En voordat je het weet is het ineens drie uur later.

Game is hier te krijgen (Van €24,50 voor €6,12): Hades

No Man’s Sky

Een game die misschien wel de grootste comeback in de gamegeschiedenis heeft gemaakt. No Man’s Sky begon ooit als één van de meest besproken releases om de verkeerde redenen, maar Hello Games heeft de afgelopen jaren keihard doorgebouwd en de game compleet veranderd.

In No Man’s Sky reis je door een bijna oneindig universum vol planeten, sterrenstelsels en vreemde wezens. Je kan ruimteschepen verzamelen, je eigen basis bouwen, grondstoffen verzamelen, handelen, ontdekken en eigenlijk gewoon uren doelloos rondvliegen omdat je ineens een planeet ziet waarvan je denkt: “Oké, ik moet daar even kijken.”

Het is misschien niet de game voor mensen die constant actie nodig hebben, maar als je ooit hebt gedacht “ik wil gewoon even verdwijnen in een andere wereld”, dan is dit precies zo’n game.

Game is hier te krijgen (Van €59,99 naar €23,59): No Man’s Sky

Genoeg games?

Natuurlijk zijn dit maar een paar van de honderden deals die momenteel beschikbaar zijn. De Steam Summer Sale is altijd een gevaarlijke periode voor je portemonnee, want die ene game van vijf euro voelt toch altijd alsof je hem “moet hebben”.

En voor je het weet heb je twintig nieuwe games gekocht die je pas in 2034 gaat spelen.

Hoe groot is jouw game-backlog? En welke spellen ga jij deze Summer Sale halen? Laat het ons weten in de comments!