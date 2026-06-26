Het is fucking warm. Speel deze games voordat je letterlijk wegsmelt

We moeten het even hebben over vandaag. Het is niet “lekker warm weer”. Het is niet “prima zomers”. Het is dat soort hitte waarbij je je afvraagt waarom mensen ooit dachten dat kleding een goed idee was. Je denkt niet meer helder. Je zit vastgelijmd aan je stoel. Je hersenen draaien op 20 procent en je enige levensdoel is niet veranderen in een tosti.

Dus nee, je gaat vandaag niks nuttigs doen. Klaar. Maar als we dan toch collectief langzaam aan het verdampen zijn, kunnen we er net zo goed games bij pakken die je brein een beetje afkoelen of in ieder geval afleiden van het feit dat je woonkamer nu een sauna zonder water is.

Subnautica Below Zero

Dit is eigenlijk valsspelen. Je zit hier in Nederland te smelten en het warm te hebben alsof je een experiment bent van de zon zelf, en ondertussen duik je in een ijskoude oceaan waar alles donker, vreemd en ongemakkelijk is. En de naam zegt het al, deze game speelt zich af aan de ijskant van 4546B, perfect. Binnen vijf minuten ben je vergeten dat je benen plakken aan je stoel. Binnen tien minuten vraag je je af waarom je überhaupt ooit boven water wilde leven.

Subnautica Below Zero is hier te krijgen: Steam (Summer Sale korting!) | XBOX | PlayStation | Nintendo Switch 1 & 2 | Mobile (Google Play Store)

SnowRunner

Voor als je denkt dat je mentaal sterk bent. Dit is eigenlijk gewoon een therapie sessie waarin je langzaam moet accepteren dat je nooit ergens op tijd komt. Modder, sneeuw, vastzitten, opnieuw proberen. Ondertussen is het buiten 35 graden, heet, warm en andere woorden, en ben jij virtueel vast in Alaska. Ironisch genoeg voelt dat beter. En er is ook nog eens net een nieuw seizoen uit, meer sneeuw is altijd welkom met dit warme weer.

Game is hier te krijgen: Steam (Summer Sale korting!) | Epic Games | PlayStation | XBOX (Gratis met Gamepass!)

Stardew Valley

Dit is de “ik kan echt niks meer aan vandaag” optie. Geen stress. Geen hitte (Geen voelbare warmte dan). Geen rare mensen. Alleen een boerderij waar de tijd niet bestaat en niemand je iets kwalijk neemt behalve misschien je virtuele kippen. Je hoeft hier niks te kunnen. Je mag hier gewoon rondlopen en doen alsof je leven niet smelt.

Game is hier te krijgen: Steam (Summer Sale korting!) | XBOX | PlayStation | Nintendo Switch 1 & 2 | Mobile – Google Play Store – Apple App Store

Death Stranding 2: On the Beach

Je denkt: “ik ga even relaxen”. Nee. Je gaat wandelen. Heel veel wandelen. Met spullen. In wind. In ellende. En toch blijf je doorgaan omdat je hersenen inmiddels zo gaar zijn dat dit logisch lijkt. Het is als een postbezorger simulatie in een wereld waar ook niemand ooit airco heeft gehad. Het leven heeft zijn UPS en downs. (Is het te warm voor dit soort grappen?)

Voor volledige immersion is Death Stranding 2: On the Beach eigenlijk perfect. Jij smelt hier al weg, dus dan kan je net zo goed virtueel hetzelfde doen in een wereld die daar nog een schepje bovenop doet.

Game is hier te krijgen: Steam (Summer Sale korting!) | Epic Games | PlayStation

Minecraft (sneeuw biome only)

(Heb je voor deze de trailer echt nodig? Nee, maar anders klopte het niet meer)

Je gaat geen woestijn bouwen vandaag. Als je dat doet, verdien je de hitte. Nee, je gaat naar sneeuw. Je gaat naar kou. Je gaat naar alles wat je real life lichaam op dit moment niet heeft. Gelukkig kan je tegenwoordig custom worlds aanmaken en daarmee je hele wereld een grote sneeuw-biome maken. Perfect voor dit soort omstandigheden waar je warm weer wil vervangen met sneeuw.

Game is hier te krijgen: Minecraft.net | XBOX | PlayStation | Nintendo Switch 1 | Mobile – Google Play Store – Apple App Store

Fallout: New Vegas

Oké technisch gezien “post-apocalyptisch”, maar laten we eerlijk zijn: het is gewoon Nevada met extra ellende en mensen die allemaal net iets te lang in de zon hebben gestaan.

Voor volledige immersion is dit eigenlijk perfect vandaag. Je loopt door een woestijn waar alles droog, leeg en kapot is en ergens voelt dat verdacht close bij hoe je brein nu al aan het functioneren is. Dus mocht je deze game echt willen voelen, is vandaag de dag.

Game is hier te krijgen: Steam (Summer Sale korting!) | XBOX

Dit is geen dag om sterk te zijn.

Dit is een dag om te overleven met liters water (blijf water drinken!) en digitale ontsnapping. En als iemand vraagt wat je vandaag hebt gedaan, zeg gewoon: “thermisch schadebeheer via gaming”. Klinkt net iets beter dan: “ik heb 6 uur op een stoel geplakt gezeten”.

Hoe ontsnap jij aan dit warm weer? Heb jij nog tips of games die je met dit weer speelt? Laat het ons weten in de comments!

Onze vorige column lezen? Die vindt je hier!