intheSpotlight: Het ontwikkelproces van Stalker 2

Laten we het nog een keer hebben over het wonder dat Stalker 2 heet. Dit klinkt heel erg alsof ik ga lopen fan-boyen over deze game. Niks is echter minder waar. Maar Stalker 2 heeft lang in development hell gezeten, wat betekend dat het bijna een wonder is dat deze game het daglicht gaat zien. Waarom is dat zo?

Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World is hét team achter Stalker 2: Heart of Chornobyl. Zij hebben door de afgelopen jaren hart en ziel gestoken in deze simulatie survival shooter. Dat kwam allemaal niet zonder slag of stoot, in de letterlijke zin. GSC heeft dieptepunten gekend op meerdere fronten. GSC is hier altijd enorm transparant in geweest en je ziet dit terug in een mega positieve ondersteuning van de fan base. Iedere video die je kijkt, ieder bericht dat je leest, het grootste gedeelte hiervan is positief richting het team. Laten we kijken naar de tijdlijn!

1995 – 2014

GSC Game World werd opgericht in 1995 door Sergiy Grygorovych. In die tijd was het team hard bezig met het verkrijgen van een bijzonde licentie: Warcraft. Ja, Blizzard’s Warcraft. Zoals jullie waarschijnlijk al kunnen voorspellen, is dat niets geworden. Toch wilde het team een eigen game uitbrengen, dat werd Cossacks: European Wars (2001). Deze strategie game heeft zelfs vandaag nog spelers, kan je nagaan. Maar goed, daarna, in 2007, volgde Stalker. Die game kende een prima fanbase en kwam na een aantal delays toen dus echt uit met een totale sales van ongeveer 4 miljoen copies. Datzelfde gebeurd nu dus ook met Stalker 2. Die game werd namelijk voor het eerst benoemd in 2009 en officieel aangekondigd in 2010. De release date die werd benoemd was het fiscale jaar van 2012. Dit klonk vrij ambitieus, gezien de scope van dit tweede deel veel groter werd gemaakt dan dat in die tijd mogelijk was. Maar, GSC moest wegens financiële struggles steeds meer en meer mensen ontslaan. Richting het einde van 2011 werd de ontwikkelaar volledig failliet verklaard. De komst van Stalker 2 leek hiermee van de kaart geveegd… tot 2014: De terugkeer van GSC!

Oekraïne

We weten het allemaal, het was wereldnieuws. Rusland valt Oekraïne aan. GSC, gelegen in Oekraïne, heeft hier flinke klappen door gehad. Ze moesten onderduiken en een deel van het team ging meevechten of meehelpen met het redden van Oekraïnse burgers. De ontwikkelaar kondige ook snel aan dat de ontwikkeling van Stalker 2 (die op dat moment een release datum van 2023 had) op pauze werd gezet. Na veel tegenslagen, waar ze je graag alles over vertellen in de documentaire hier beneden, kwamen ze terecht in Praag. Vanuit Praag zou de game verder ontwikkeld worden.

Gamescom demo’s

Stalker 2 kreeg voor het eerst een Gamescom demo in 2023. Deze demo bleek na veel previews niet zo’n succes te zijn. Dit lag niet aan het concept van de game, daar zijn mensen immens positief over. Dit lag aan de staat van de game. GSC kwam erachter, samen met hun fans, dat een 2023 en zelfs een early 2024 release onmogelijk was. Enter Gamescom 2024! GSC heeft keihard gewerkt aan hun game en is zelfverzekerd genoeg om een nieuwe demo uit te brengen. En met veel opluchting van zowel het team als de fans, beviel de staat van de game toen een stuk meer! Inmiddels zijn we een boel development video’s verder, hebben we immens veel van de game gezien en zijn we klaar voor de lancering op 20 november 2024.

”I never pre-order games because the industry can’t be trusted to release a finished product today, but I did pre-order this one because I know that even if it launches with some issues, it will be something made by passioniate, strong people who have endured Hell on Earth in order to create something that they love and are proud of. To see a company that truly cares so much about it’s people is inspiring.” – Een commenter op YouTube

GSC Game World is een studio waarbij het veilig is om te zeggen dat ze enorm veel hart voor de zaak hebben. Hun fan base is loyaal, respectvol en geduldig. Maar, ook zij zelf hebben enorm geduldig moeten zijn met het uitbrengen van hun droomwerk dat Stalker 2 heet. Laten we hopen dat de lancering op 20 november een enorm succes voor ze gaat zijn! Zelfs als de game uitkomt met issues, dan zijn we er zeker van dat GSC alles erin zal doen dit te verbeteren. Wij gaan ons stinkende best doen om jullie te voorzien van een review, dus zet je schrap…

