Review | Story of Seasons: Grand Bazaar

Tussen alle Marathons, Call of Duty’s en Dark Souls-games door heb je af en toe een adempauze nodig. Iets waarbij je lekker achteroverleunend kunt vertoeven zonder al te veel prestatiedruk. Story of Seasons: Grand Bazaar is misschien die adempauze waar je naar op zoek bent. Deze komt eindelijk naar PlayStation en XBOX.

Story of Seasons: Grand Bazaar is een volledige 3D-remake van Harvest Moon: Grand Bazaar, die op de Nintendo DS verscheen in 2008. De remake verscheen vorig jaar al tijdelijk exclusief op de Nintendo Switch 2. En komt nu ook eindelijk uit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Ik ben de afgelopen week al even aan de slag gegaan met de PlayStation 5-versie om je hier alles over te vertellen.

Er staan twee grote roze olifanten in de kamer die we snel uit de weg gaan ruimen. Nummer 1: Waarom heet het nu Story of Seasons? Dat komt door een vervelend rechten-dingetje. Onthou simpelweg dat alle Story of Seasons-titels tegenwoordig afkomstig zijn van het team achter Harvest Moon. De hedendaagse Harvest Moon-games komen van een ander team, dat niets te maken heeft met de originele titels. En 2: Wat zijn de verschillen tussen het origineel en de 3D-remake? Leuk dat je het vraagt. We duiken er even in!

Story of Seasons: Grand Bazaar

De Story of Seasons-games zetten het runnen van een boerderijleven op de eerste plek. Meestal begin je als nieuwe inwoner van een dorp dat geïntroduceerd wordt en jij bent de gelukkige nieuwe eigenaar van een verlaten boerderij. Je gaat die gedurende de game langzaam opknappen terwijl je je mengt met de mensenmenigte en relaties onderhoudt. De basis van elke game is nagenoeg hetzelfde, maar je doet het steeds op een nieuwe locatie met nieuwe personages, kleine variaties in gameplay en een unieke twist. De unieke twist in deze titel is de wekelijkse markt die op zaterdagen wordt gehouden.

De Grand Bazaar is niet meer zo Grand in Zephyr Town. Het is nog maar een karige bedoeling, maar gelukkig kom jij als nieuwe bewoner de hele economie van dit arme dorpje op sleeptouw nemen. Je krijgt je eigen kraampje op de markt en elke week mag je zelf kiezen wat je daar komt verkopen. Op de markt verdien je aanzienlijk meer geld dan wanneer je door de week je voorwerpen in de lokale winkel verkoopt, dus het vergaren van zo veel mogelijk kostbare spullen voor verkoop op zaterdag is een beetje je grootste doel. Dat geld ga je hard nodig hebben, want je weet dat het geld sneller is uitgegeven dan verdiend en dat geldt net zo goed binnen de economie in Zephyr Town. Upgrades en belangrijke spullen, gewassen of dieren zijn duur, maar je hebt ze wel nodig om snel meters te maken.

De Grand Bazaar laten groeien is je doel en dat doe je met bepaalde ranks die je verdient door steeds voor een bepaalde omzet te draaien. Vervolgens de markt uit te breiden met nieuwe kraampjes en personen die er iets willen verkopen. Hierdoor groeit je kraam en het aanzien van de Grand Bazaar waardoor er meer spullen op de markt worden verkocht en jij je boerderij verder kunt upgraden. Zo wordt Zephyr Town weer de metropool van het grote Story of Seasons-universum, of zo.

Hoe snel maken we die meters?

Heel snel. Althans, in de eerste paar uur nadat je de game hebt opgestart wel. Hier komen enkele grote verschillen vergeleken met de originele game op de DS. De Harvest Moon/Story of Seasons-games zijn van nature erg traag. Dat hoort nu eenmaal bij het genre. Deze game zet in de eerste paar uren echter alles op een hogere versnelling. Je krijgt binnen twee uurtjes eigenlijk al 90% van alle functies, tools en gameplayopties. Hierdoor lijkt het alsof je snel door het nieuws heen bent. Na de eerste uren voelt het dan ook alsof de game opeens afremt en kom je meer terecht in de “dagelijkse flow” van het runnen van je boerderij.

Wat je allemaal kunt doen in Story of Seasons: Grand Bazaar is een beetje voorspelbaar als je voorgaande games hebt gespeeld. Je kunt uiteraard heel je boerderij optuigen, verbeteren en onderhouden. Dus van vee tot en met planten en bomen. Je kunt vissen, grondstoffen zoals stenen, mineralen, planten en insecten vergaren in en rondom de stad en deze verder verwerken in de molen of gerechten. Via de molen kun je vervolgens sterker gereedschap maken en je grondstoffen omzetten tot halffabrikaten of eindproducten om te verkopen. Als laatste onderhoud je relaties met de dorpelingen door met ze te praten, cadeaus te geven en ze te helpen. Alles wordt best wel visueel aangeduid. Je weet dus precies hoe goed je relatie met een persoon is en wat je moet doen om deze naar een hoger niveau te tillen.

Indien je bekend bent met de reeks, zit er ook weer een jaarkalender in die is opgedeeld in vier seizoenen. Ieder seizoen brengt kleine variaties in gameplay en gedurende het jaar zijn er verjaardagen van dorpelingen en verschillende lokale evenementen waar je aan kunt deelnemen.

Werkt het goed?

Ik heb eigenlijk niets met dit soort farming-games, maar ik heb ooit een zwakte ontwikkeld voor de Story of Seasons-franchise en haar spin-offs. Het is misschien de perfecte balans in snelheid, knusheid en vereiste toewijding waardoor ik Story of Seasons: Grand Bazaar op sommige avonden uren achter elkaar heb kunnen spelen. De snelheid in het begin van de game heeft wellicht bijgedragen aan het feit dat de game me niet al snel losliet met te veel repeterende taken. En ik na de eerste paar uur steeds van alles wilde doen binnen de beschikbare tijd op een dag en de hoeveelheid stamina die je krijgt om die dingen te doen. De game werkt namelijk met een staminameter. Elke actie op de boerderij of tijdens het vergaren van materialen kost je stamina. Als die helemaal leeg is, val je flauw. Je kunt deze gelukkig bijvullen door te eten, een bad te nemen en door op tijd te gaan slapen.

Wat ik zelf jammer vind, is dat de game soms net iets te methodisch aanvoelt. Veel momenten worden zo duidelijk voor je uitgestippeld dat het verloop al snel voorspelbaar wordt. Oudere titels deden dat subtieler. Je tastte vaker in het duister, maar juist daardoor voelde alles natuurlijker en spontaner aan. De game wist je te verrassen en leek soms bijna willekeurig, ook al zat daar waarschijnlijk gewoon slimme sturing achter.

Nu worden belangrijke gebeurtenissen simpelweg met een uitroepteken op de kaart aangegeven. Daardoor ontdek je ze minder organisch of toevallig tijdens het spelen. In de meeste games werkt zo’n systeem prima, maar in een slice-of-life-achtige ervaring als deze mis ik juist dat gevoel van mysterie en onverwachte ontdekkingen. Dat maakt de wereld levendiger dan wanneer alles te nadrukkelijk wordt aangegeven.

Op de PlayStation 5

Ik heb de oorspronkelijke remake op de Nintendo Switch 2 gemist, maar nu eindelijk de kans om goed voor de game te gaan zitten op de PlayStation 5. De game is stylistisch gezien al goed genoeg geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch 2. De verschillen zijn daarom ook minimaal. Het is een kleurrijke game in precies de stijl die je gewend bent van Story of Seasons. De extra kracht van de PlayStation 5 (Pro) zorgt er dus niet voor dat de game mooier uitziet, omdat deze op de Switch 2 eigenlijk al alles behaalt wat behaald moest worden. Het is daarbij wel gewoon een hele goede port die soepel draait en er minstens net zo mooi uitziet. Heb je dus geen kans gehad om de game te checken op Nintendo Switch 2? Heb je nu nog een kans op PlayStation of XBOX.

Verdict

Story of Seasons: Grand Bazaar blaast de originele Nintendo DS-game met opvallend veel succes nieuw leven in. De overstap naar volledig 3D, samen met talloze slimme verbeteringen, maakt het avontuur vanaf het eerste moment al meeslepend. Hoewel sommige toegankelijkheidsfeatures een klein beetje afdoen aan het organische gevoel van de wereld, haalt dat nauwelijks iets weg van de charme. Sterker nog: dankzij de Grand Bazaar krijgt de bekende boerderijformule een verrassend frisse draai, waardoor je heel anders nadenkt over hoe je je farm runt en geld verdient.

Of je nu al jaren fan bent van de franchise of gewoon zin hebt in een nieuwe, comfortabele game om volledig in weg te zakken: met Story of Seasons: Grand Bazaar haal je een heerlijk relaxend avontuur in huis.