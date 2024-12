Split Fiction aangekondigd van It Takes Two ontwikkelaar

De makers van It Takes Two treden opnieuw het podium van The Game Awards in 2024. Ditmaal niet om een Game of the Year Award binnen te slepen, maar om een gloednieuwe game aan te kondigen. Split Fiction verschijnt op 6 maart 2025.

Hazelight Studios, de makers van It Takes Two en de winnaar van de Game of the Year 2021 kondigen tijdens The Game Awards 2024 een nieuw co-op avontuur aan: Split Fiction. Deze co-op game neemt je letterlijk mee naar een gespleten fictie avontuur.

In deze nieuwe Hazelight game treed je in de huid van Mia en Zoë. Beide schrijfsters die elkaar niet kennen. De een schrijft het liefst over fantasie en de ander het liefst over science fiction. Op de een of andere manier komen de fantasiewerelden van de twee schrijfsters “samen” en moeten jullie samenwerken om hun eigen geschreven verhalen te overmeesteren.

Net als in it Takes Two en voorgande games van Hazelight, staat co-op centraal in Split Fiction. Iedere speler heeft unieke krachten en je hebt elkaars krachten nodig om verder te komen in het leven. In deze nieuwe game wordt je in ieder level begroet met nieuwe mechanieken en gameplay mogelijkheden. Zo verander je in één level in een soort morphbal, dat zich later als een soort harnas rondom je personage vormt. In een ander level speel je als varkens en eindig je, zoals de trailer doet vermoeden, op de barbecue.

Wij zijn de afgelopen jaren helemaal verliefd geworden op de co-op avonturen van Hazelight Studios en kunnen dan ook niet wachten om te beginnen met Split Fiction, vanaf 6 maart 2025.