Exodus released eindelijk gameplay trailer

Voor fans van Mass Effect en Star Wars: Knights of the Old Republic staat waarschijnlijk Exodus bovenaan het lijstje van most anticipated games. Dit moet voor studio Archetype Entertainment geen verrassing zijn gezien ze slowly but steady constant nieuwe content releasen, maar tot dusver was een eerste blik op gameplay maar schaars. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen.

Het is het jaar 2200, de planeet aarde staat op uitsterven en de mensheid bouwt een groot aantal schepen met een koers naar een ander sterrenstelsel namelijk de Centauri Cluster. Niet alle schepen komen echter tegelijk aan waardoor de eerste settlers door de jaren heen evolueren in Advanced beings genaamd The Celestials. Schepen die in de millennia na de eerste ARKS aankomen worden gezien als lesser beings en moeten vechten voor hun bestaansrecht in een universum dat hen als uitschot ziet en behandeld. In Exodus speel je Jun Aslan, de zoon/dochter van een human en een Celestial. Door deze mix ben je in staat om connectie te maken met Celestial tech.

Als Jun speel je als een van de Travelers, dit zijn ontdekkingsreizigers die planeten binnen de Centauri Cluster verkennen om zo te zorgen dat elke Exodus reis in het voordeel is van je eigen clan. Hetgeen Travelers zo uniek maakt, is dat ze in hun leven veel moeten achterlaten door het fenomeen genaamd “Time Dilation”. Travelers leven buiten tijd waardoor je voor grote keuzes komt te staan binnen Exodus.

De gameplay trailer

In de eerste gameplay trailer zien we eigenlijk direct wat we hoopte te zien van deze game. Een third-person action RPG waar keuzes centraal staan gewikkeld in een vet universum met unieke aliens en een meeslepend verhaal. Voor ieder die Mass Effect mist en treurig is om de huidige staat van Bioware komt Exodus dan ook als geroepen. De game wordt daarom niet voor niets gezien als de “spirituele opvolger van” Mass Effect. Zal Exodus het waar maken? Gezien de game wordt ontwikkeld door zowel Bioware als Naughty Dog veteranen zijn de verwachtingen erg groot.

De sterrencast van developers en voice actors

Wie de reveal van de game heeft gezien tijdens The Game Awards in 2023 herinnert zich vast nog wel die ene scifi game met Matthew McConaughey die verrassend veel weg had van Interstellar. Een game met deze acteur en time dilation moet toch wel Interstellar the game worden? Niets was minder waar echter gezien het ging om een compleet nieuw universum gecreëerd door Bioware veteraan James Ohlen die vooral bekend staat als Lead Designer / Creative Director van Baldur’s Gate, Neverwinter Knights, Star Wars Knights of the Old Republic, Dragon Age Origins en Star Wars: The Old Republic. Ook heeft de beste man een grote rol gespeeld in Mass Effect.

Het creëren van een geheel nieuw universum doet hij natuurlijk niet alleen en daarom heeft de beste man een mede veteraan betrokken, namelijk Drew Karpyshyn. Drew staat niet alleen bekend om zijn ontzettend sterke Star Wars Legends boeken maar ook als main writer voor Star Wars: Knights of the Old Republic en Mass Effect 1 en 2. Samen met een groot aantal Bioware en Naughty Dog veteranen binnen het team is het hun doel om de volgende grote scifI RPG te ontwikkelen.

Transmedia

Op de website van Exodus vind je een hele uitgebreide inkijk in dit nieuwe universum dat Archetype Entertainment aan het ontwikkelen is samen met Wizards of the Coast (de uitgever achter Baldur’s Gate 3), heb je daarna nog niet genoeg geleerd dan kun je alvast helemaal in het universum duiken door Exodus: The Archimedes Engine te lezen. Een boek van Peter F. Hamilton dat alvast een eerste blik geeft op wat we mogen verwachten van dit nieuwe universum. De ontwikkelaars achter de game hebben in ieder geval zeer veel vertrouwen in hun nieuwe IP!

Een releasedatum voor Exodus is nog niet bekend. Wel is bekend dat Exodus voor current gen consoles en PC ontwikkeld wordt. Ben je Mass Effect fan en mis je de IP net zo erg als mij? Let me know in de comments!