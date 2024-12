Killzone is terug! In Helldivers 2

Ik voorspelde het al. Helldivers 2 kan zomaar een Sonyverse shooter worden met content van allerlei games in de vorm van events en skins. Het lijkt er op dat deze tijd eindelijk is aangebroken. Nog geen week na de release van de nieuwe grote Helldivers 2 update, is er nu een Killzone 2 bundel verkrijgbaar in de Superstore.

Helldivers 2 is nu een Killzone game! Een nieuwe bundel in de Superstore voegt vandaag al nieuwe skins en een nieuw wapen toe. De gloednieuwe AX-1 Dutiful armorset laat je uitzien als een Helghast trooper. Ook is de StA-52 Assault Rifle toegevoegd, een game, banner en player title. Dit is tevens pas de eerste bundel die verschijnt, want op 23 december verschijnt er nóg een Killzone update, in de vorm van een Helghast Sniper bundel. Dit laat de ontwikkelaar weten via de officiële blog post op de Steam pagina van de game.

Dispatch from Acquisition Centre Superstore: To celebrate your heroics in liberating the Voteless from their tortured existence, we’re bringing to the table our first official crossover – Helldivers x Killzone. Full briefing: https://t.co/yRhvS6OjvR pic.twitter.com/U5ItCHyvXN — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) December 18, 2024

Naast de Superstore content is er ook een extra Killzone beloning beschikbaar voor spelers, afhankelijk van hun succes in de Galactic War. Met deze nieuwe update brengt Killdivers ook een verandering in hoe de Superstore werkt. De Killzone bundel is namelijk 5 dagen lang te zien en te kopen voordat de store weer dagelijks ververst. Afhankelijk van speler ervaring en feedback, worden bepaalde voorwerpen in de toekomst voor langere tijd uitgelicht voordat de alledaagse rotatie weer van kracht gaat.

Laten we hopen dat het het begin is van een grotere samenwerking tussen Helldivers 2 en andere shooters en dat Sony met deze update eindelijk inziet dat er nog heel veel liefde voor Killzone aanwezig is in hun publiek. Ga jij Helldivers 2 weer opstarten na deze twee nieuwe updates?