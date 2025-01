Assassin’s Creed Shadows opnieuw uitgesteld

In een nieuw bericht van Ubisoft met de meeste corporatie vakjargon dat je je voor kunt stellen laat de Franse ontwikkelaar en uitgever weten dat Assassin’s Creed Shadows niet meer in februari gaat verschijnen. De game schuift ruim een maand op.

De nieuwe release datum voor Assassin’s Creed Shadows is nu 20 maart 2025. De reden voor het uitstel is dat de ontwikkelaars nog een maandje de tijd hebben om de “Day 1” ervaring zo optimaal mogelijk te maken. Ubisoft geeft aan verschillende gesprekken intern te voeren over beleid en strategie. Zo zou een verbeterde gameplay ervaring op dag één vermoedelijk nu hogere prioriteit hebben bij Ubisoft. Na teleurstellende verkoopcijfers na de feestdagen, van vooral Star Wars Outlaws, is Ubisoft genoodzaakt het een en ander aan te passen.

Assassin’s Creed Shadows now releases March 20, 2025. pic.twitter.com/wTPzY0oiHy — Assassin’s Creed (@assassinscreed) January 9, 2025

Heel vreemd is dat natuurlijk niet. In het verleden kwam het regelmatig voor dat Ubisoft games op dag één niet helemaal af zijn. Veel glitches, bugs en zelfs gameplay elementen die niet lekker aanvoelen. Star Wars Outlaws is daar een groot voorbeeld van. De game heeft enorm veel verbeteringen gezien sinds de release, maar het kwaad is voor te veel potentiële fans al geschied. Dat moet voortaan dus anders. Een betere Day One ervaring voor Shadows is dan ook cruciaal, zeker gezien alle ophef rondom de game vanaf de aankondiging en de reden waarom de game ook al niet meer in 2024 is verschenen.

De nieuwe release datum voor Shadows wordt anderzijds ook niet heel slecht ontvangen bij de spelers. Ook zonder Shadows is februari een ontzettend drukke maand, met onder andere Kingdom Come Deliverance, Avowed en Monster Hunter Wilds die nog steeds in die volgorde allemaal verschijnen in de kortste maand van het jaar.