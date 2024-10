Preview: Karma – The Dark World

Tijdens de Gamescom van dit jaar hebben wij al een stukje mogen spelen van het spel Karma – The Dark World. Nu was het de tijd om dit spel eens vanaf het comfort van het eigen huis te spelen. Met een langere demo en op een ander platform!

Karma – The Dark World was zeker een winnaar te noemen op de afgelopen Gamescom. Het was dan ook fijn om thuis met een iets langere demo aan de slag te kunnen gaan. We gaan even kijken wat deze demo toevoegt en of het onze kijk op het spel veranderd.

Karma – The Dark World preview

In het teken van de Steam Next Fest kregen wij de kans om een langere demo van Karma – The Dark World te spelen. Het spel bevatte de intro en het begin van het eerste hoofdstuk. Op de vraag of de demo ook draaide op de Steam Deck kreeg ik een bemoedigende ‘ja’ als antwoord, op deze handheld heb ik hem dan ook gespeeld!

Verhaal

Tijdens de presentatie op Gamescom was nog veel van het verhaal een mysterie. Met de demo komt hier verandering in. We spelen in een hi-tech wereld die in de greep is van Leviathan Corp. Deze controleert haar inwoners de gedachtes, tijd en activiteiten. Productiviteit is van belang en er moet gewerkt worden!

Duik in het verhaal

Het is aan jou om in gedachten te duiken van andere mensen en zo de waarheid naar boven te brengen. Dit brengt puzzels, mysterie en horror met zich mee. Dit zorgt er ook voor dat je dus donkere gebeurtenissen van andere mensen in het spel gaat zien. Er gebeurt namelijk veel in het spel en in een onderdrukte wereld is het aan jou om de redder te zijn.

Gameplay

Wat mij op viel tijdens het spelen van de demo was dat het inderdaad zoals beloofd erg lekker draaide al op de Steam Deck. Er was niet een heel groot deel toegevoegd aan de demo die wij op Gamescom al hadden gezien, maar wel zat ik weer gelijk in het mysterie van het spel. Horror is dan ook een vrij groot thema, maar ik denk als horror liefhebber zeker dat het team van Pollard Studio veel mensen gaat verrassen wanneer zij eindelijk het spel kunnen gaan spelen. Het spel nodigt enorm uit om verder te spelen om zo te ontdekken wat er allemaal aan de hand is.

Variatie

Het spel biedt naast een goeie dosis mysterie ook wat variatie. Het ene moment ben je een puzzel aan het oplossen en het volgende moment ben je aan het wegrennen voor monsters. Het brengt precies die spanning die ik zelf enorm zoek in horror en lijkt dus echt op een spel dat precies op mijn smaken gaat aansluiten.

Wil je een horror shooter denk ik dat je aan het verkeerde adres bent. Maar wanneer je een spel wilt spelen welk een verhaal verteld waar jij midden in valt dan lijkt Karma – The Dark World zeker een winnaar te gaan worden.

Tot slot

Helaas is er nog geen datum bekend voor Karma – The Dark World. Maar het is zeker een spel dat in de gaten gehouden moet worden. Toen de credits op mijn scherm werden getoond smaakte het eigenlijk alleen maar naar meer. En dat doet Pollard enorm goed. Het weet een bepaald mysterie over het spel uit te spreken welk je wilt ontdekken. Dat het dan ook nog goed draaide op de Steam Deck was een fijn pluspunt. Als het kan moet je natuurlijk wel het spel met koptelefoon spelen!

Heb jij ook zin in deze game? Laat het ons weten in de comments!