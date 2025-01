Phantom Blade Zero wordt PlayStation 5 Pro Enhanced

Phantom Blade Zero, de langverwachte action game van S-Game krijgt een PlayStation 5 Pro mode. Zo laat de ontwikkelaar weten via een officieel persbericht. Dit bericht komt naar buiten gelijktijdig met de verschijning van de Year of the Snake Gameplay trailer, waarin we 6 minuten lang naar één van de vele bossfights mogen kijken.

De zojuist getoonde trailer zit boordevol verbeteringen. S-Game heeft er voor gezorgd dat het er visueel nóg mooier uit ziet met verbeterde textures, modellen en lichteffecten om een waardige “Next-Gen” ervaring te bieden. De getoonde beelden draaien op een standaard PlayStation 5, maar S-Game laat weten dat het beeld op de PS5 Pro verbeterd is. In welke hoedanigheid, weten we nog niet.

Tot op het heden werd Phantom Blade Zero vooral vergeleken met eerdere actie titels zoals Sekiro en Devil May Cry. Ook door de ontwikkelaars, aangezien zij geïnspireerd werden door deze titels. Met de nieuwe trailer zien we dat de ontwikkelaars in diepere wateren zijn gedoken om inspiratie op te doen voor het vechtsysteem in de game. Zo zie je een glimp uit Martial Arts films uit de jaren 1980 en 1990 uit Hong Kong, gecombineerd met traditionele technieken en filosofieën van de Chinese vechtkunst. Hiermee hopen de ontwikkelaars verder te kijken dan bestaande games om Phantom Blade Zero authentiek en uniek te laten aanvoelen.

S-Game laat daarom weten eigenlijk al tevreden te zijn geweest met de staat van de game uit de recente demo’s van onder andere Gamescom 2024. De combat was een evolutie van de klassieke actie-titels, zoals de genoemde Devil May Cry. S-Game laat echter weten dat ze verder willen gaan dan dat en dat die mogelijkheden worden geboden door ander andere de visuele kracht van Unreal Engine 5 en een significant hoger budget dan oorspronkelijk gepland. Zo kunnen de grenzen nóg meer verlengd worden. De nieuwste Year of the Snake trailer moet daar een kleine glimp van geven.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer Phantom Blade Zero moet verschijnen. Wel is in ieder geval duidelijk dat de release datum dit jaar nog wordt aangekondigd en dat de game dus een PS5 Pro mode krijgt bij launch. De verwachte release datum ligt in 2026.