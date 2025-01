Clair Obscur: Expedition 33 krijgt release datum

Frankrijk in de 19e eeuw heeft er nog nooit zo bijzonder uitgezien, dan dat het doet in Clair Obscur: Expedition 33. Deze hybride turn-based RPG innoveert op gebieden die fans van dit genre misschien nog wel eens enorm zullen waarderen.

Clair Obscur: Expedition 33 is een RPG vanuit Sandfall Interactive. Deze Franse studio bestaat uit een groep vrienden die elkaar helemaal gevonden hebben in hun creativiteit. Zij nemen enorm veel inspiratie af van JRPG’s en we kunnen wel raden welke titels dat zijn. De game liet mij bij de eerste aankondiging al direct denken aan Persona 5. Het unieke aan de combat in deze titel is echter, dat het een mix is tussen turn-based, quick-time en real-time. Dit zorgt voor reactieve en meeslepende gameplay. Wat begon als een solo project, is uitgegroeid tot dit…

Het verhaal en de wereld

De ontwikkelaars zijn niet alleen bezig met intense combat, maar willen dat de personages die jij speelt hierop aansluiten. Het is een RPG met aardig wat vrijheid. Ieder personage heeft 20 unieke skills, meer dan 100 passives om uit te kiezen en kan verschillende speelstijlen aannemen. Daarnaast zijn de personages allemaal uitgeschreven in een donker, somber en volwassen verhaal. 67 Jaar geleden verscheen er namelijk een getal in de lucht, 33. Iedereen die ouder is dan dat getal, verdwijnt. Aan de overgeblevenen dus om expedities te starten en dit mysterie te ontrafelen en hopelijk op te lossen. Alle personages hebben hun eigen beweegredenen, hun eigen verlies geleden en gaan daar op hun eigen manier mee om. Dit heeft uiteraard ook effect op de banden binnen de groep. De één rouwt meer dan de ander en de ander maakt sneller ruzie dan de één. Of er veel keuzes in de dialogen gaan zijn, of dat het een vast verhaal is, was mij nog niet helemaal duidelijk.

De wereld van Expedition 33 is de ene keer heel kleurrijk en bloeiend en de andere keer juist somber, donker en grimmig. Wat sowieso al tof is, is dat de game gebruik maakt van een overworld. Dat betekend dat je exploreert in een wereld die kleiner is in verhouding tot de personages. Hierin zullen een aantal toffe features verwerkt zitten, die we na launch zullen moeten gaan ontdekken. Ieder personage heeft zijn of haar unieke manier van traversal en hiermee kan je bijvoorbeeld nieuwe gebieden ontdekken, of geheimen achterhalen.\

Demain viendra, tomorrow comes

April wordt van Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 verschijnt namelijk op 24 april 2025. De game verschijnt op Xbox Series X/S, Playstation 5, Steam en in de Epic Store. Buiten de normale editie, is er ook een editie voor de verzamelaar. De Collector’s Edition is namelijk ook aangekondigd en is een vrij unieke take op hoe statues in zo’n editie er normaliter uit zien. Deze kost ongeveer 150 Euro.