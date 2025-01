DOOM: The Dark Ages verschijnt op 15 mei 2025

Tijdens de Xbox Developer Direct is de release datum voor DOOM: The Dark Ages officieel bekend gemaakt. De game verschijnt op 15 mei 2025 en krijgt vandaag een hele berg aan nieuwe gameplaybeelden en informatie.

DOOM: The Dark Ages is een prequel op DOOM 2016 en neemt je als Slayer terug naar het verleden in een DOOM sandbox. Dit betekent dat je meerdere soorten objectives hebt, meerdere locaties en paden en je zelf een beetje kunt kiezen welke je wanneer gaat doen. Dat doe je tegelijkertijd met een geheel nieuw difficulty systeem waarin de standaard moeilijkheidsgraden uit de franchise terugkeert, maar je deze ook door middel van sliders nog kunt aanpassen om de game zo makkelijk of moeilijk te maken als je zelf wilt.

In deze nieuwe DOOM game beschikt de Slayer over een speciaal schild met een kettingzaag. Met dit wapen en tevens schild kan je aanvallen blokkeren en afkaatsen, maar je kunt het ook als melee wapen gebruiken of werpster. Je bent dus altijd voorzien van het meest dodelijke wapen in je linkerhand, terwijl deze game ook weer het arsenaal aan wapens uitbreid voor nog meer vuurkracht dan ooit tevoren.

Je staat er als Slayer niet helemaal alleen voor dit keer, want je kunt zelf een vliegende draak beklimmen en in je eigen gigantische mech stappen om het op te nemen tegen reusachtige vijanden. DOOM: The Dark Ages is groter en gemener en gaat al jouw DOOM skills testen vanaf 15 mei 2025 als de game verschijnt op Xbox, PC en PS5.