F1 25 dropt trailer en release datum

Een nieuwe seizoen betekent wederom weer een nieuwe game, zo gaan we het jaar beginnen met F1 25. De laatste paar dagen hebben wel al beetje bij beetje meer informatie gekregen over de game, maar nu is de kogel door de kerk.

F1 25 is dé nieuwste game van Electronic Arts, maar natuurlijk geproduceerd door het team van CodeMasters. In de afgelopen dagen hebben we al de twee covers gezien; Op de “Iconic Edition” staat Lewis Hamilton en op de normale editie zien we Bearman, Sainz en Piastri terug. EA heeft vandaag dan ook alle informatie gedropt in de officiële launch trailer van de racegame.

De nieuwe trailer heeft een aantal interessante items erin. Zo zien we een terugkeer van het verhaal “Breaking Point” én zien we zelfs iets terug van de aankomende F1 film.. alleen dan in het spel. Het lijkt erop dat de game ook de voetstappen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat volgen, die recent zijn overstap heeft gemaakt naar Ferrari.

De release datum van de game zal op 27 mei 2025 zijn voor mensen die de “Iconic Edition” van F1 25 hebben gepre-ordered. In deze editie krijg je een aantal skins bij om in Time Trial van F1 24 te gebruiken, een F1 75 celebration pack voor de nieuwe game én een Lewis Hamilton Iconic Pack. Wat in deze pack zit, is nog niet duidelijk.

Heb je de normale versie van de game gekocht dan zul je moeten wachten tot 30 mei 2025 om te spelen.

F1 25, dit jaar wat anders?

Zal F1 25 iets nieuws met zich mee gaan brengen en de games goed veranderen of krijgen we weer hetzelfde voorgeschoteld. Momenteel is er nog niet heel veel bekend over de game maar is er wel binnenkort een closed beta playtest via EA. Via de website van EA Playtesting kun jij je inschrijven voor de playtest die dit weekend al van start zal gaan. Een inschrijving betekent geen garantie tot uitnodiging tot de playtest.

Na dit weekend zullen we meer weten over hoe de nieuwe game speelt en wat er mogelijk is. Natuurlijk zal dit nog geen accuraat beeld geven van de volledige game maar weten we wel wat in grote lijnen op ons te wachten staat.

