Oblivion Remastered beelden duiken op

Officiële beelden van de Oblivion Remake, nu officieel betiteld als Oblivion Remastered zijn opgedoken via de website van de ontwikkelaar. De beelden zijn inmiddels weer verdwenen van de website, maar eenmaal op het internet, voor altijd op het internet.

Oblivion Remastered moet volgende week al verschijnen. Dat is wat alle geruchten zeggen. De game moet de week na Pasen verschijnen met een aankondiging en releasedatum niet ver van elkaar verwijderd. Met niet ver bedoelen we dus echt niet ver en wordt een Shadowdrop niet uitgesloten. De game is opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5 en dankzij enkele oplettende fans zijn enkele beelden nu al te zien via onder andere dit bericht op Resetera.

Deze remake is ondertussen het slechts bewaarde geheim binnen de gaming industrie. Vorige maand deelde we al het bericht dat de game waarschijnlijk in april zou verschijnen. Dat lijk nu dus nog meer op de werkelijkheid.

De eerste gedachte die bij veel fans speelde was een verschijning tijdens de Nintendo Switch 2 Direct, omdat Nintendo tijdens het onthullen van de Nintendo Switch (1) ook Skyrim gebruikte om de kracht van de console tentoon te stellen. Dit is echter niet gebeurt en het is dus nog niet zeker of Oblivion Remastered ook naar de Nintendo Switch 2 komt. Gelukkig hoef je zelf niet zo lang te wachten met spelen, want als alle geruchten waar zijn, speel je deze vernieuwde Oblivion versie, volgende week al.