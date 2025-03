Oblivion Remake verschijnt misschien volgende maand al

De Oblivion Remake is een van de slechts bewaarde geheimen in de gaming industrie. Volgens geruchten zou deze gepland staan voor release in juni, maar nieuwe geruchten suggereren dat die releasedatum wellicht wordt verschoven in het voordeel van anticiperende fans.

Bekende lekker NateTheHate, die ook de exacte datum wist te voorspellen van de Nintendo Switch 2 aankondiging, duikt opnieuw op met een nieuwtje over de Oblivion Remake. De aankondiging vindt in de aankomende weken plaats met een spoedige releasedatum na de aankondiging. De remake wordt volgens eerdere rapporten ontwikkeld door Virtuos en is helemaal opnieuw gemaakt in Unreal Engine 5. Naast een hele opfrissing van de visuals, zijn er meerdere gameplay-systemen volledig opnieuw gemaakt. Zo zou stamina, sluipen, boogschieten, blokkeren, reacties op hits en de HUD volledig zijn aangepast. Het blokkeren zou veel moeten lenen uit inspiratie die is opgedaan van games als Dark Souls, wat suggereert dat we een soort pareer-systeem tegemoet gaan.

Either this month or next month. Release is likely to be sooner than the original June target; but still working to get details on an updated release date. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 11, 2025

Oblivion Remake reveal op 2 april?

Of en wat er uiteindelijk terecht gaat komen van deze Remake is nog onduidelijk aangezien er nog geen enkel officieel woord is gerept over deze titel. Sommigen verwachten dat de game officieel wordt onthuld tijdens de Nintendo Switch 2 Direct van begin april. Deze titel zou daarmee direct laten zien wat de Nintendo Switch 2 in haar mars heeft. Een vreemd scenario is het niet, aangezien The Elder Scrolls V: Skyrim ook werd getoond voor de Nintendo Switch tijdens de reveal van de console.