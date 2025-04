The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered is nu speelbaar op Xbox Series X|S, pc en PlayStation 5. De game werd kort na de aankondiging vrijgegeven via de digitale winkelrekken. De game is vanaf nu ook direct speelbaar via Game Pass.

Virtuos en Bethesda zijn samen aan de slag gegaan om samen te werken aan een remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion. De game maakt gebruik van Unreal Engine 5 voor de nieuwste technologie op het gebied van grafische dichtheid, belichting en meer. Naast verbeterde graphics is ook de gameplay onder handen genomen en is het nu veel minder clunky. Het is nu de meest vloeiende The Elder Scrolls game op de markt met verbeterde combat, beweging en animaties.

Toen Bethesda de game in 2006 uit bracht moesten ze rekening houden met de gelimiteerde data op een DVD. Die limieten zijn vandaag de dag niet echt meer aan de orde. Daarom zijn er ook nieuwe zinnen ingesproken waardoor ieder ras nu ook een unieke toon heeft en niet iedere NPC klinkt al de voorgaande.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 54,99 en voor € 64,99 in de Deluxe Edition. Met de Deluxe Edition krijg je toegang tot beide DLC: The Shivering Isles en Knights of the Nine. Verder krijg je een nieuwe questline voor unieke Akatosh uitrusting en uiteraard: Horse Armour!