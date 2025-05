De toekomst voor Destiny 2

Destiny 2 is nog lang niet klaar. Waar de Light/Darkness saga ten einde komt, begint de Fate saga met de uitbreiding “The Edge of Fate”

Als je dacht dat Destiny 2 klaar was, dan zat je goed fout. Het verhaal omtrent de “Light en Darkness” had veel diepgang waarin we kameraden verloren en maakten, nieuwe gebieden ontdekten en een terugkeer maakte naar oude plekken.

Met de uitbreiding “The Edge of Fate” beginnen we aan een nieuw jaar genaamd “Year of Prophecy” en nieuwe saga die Bungie de “Fate saga” noemt. Deze eerste expansion zal ons brengen naar een tijd die zich afspeelde ver vóór de Traveler. We gaan op zoek naar de oorsprong van “Fate” en of deze te wenden valt naar onze hand. Zo gaan we natuurlijk de Nine ontmoeten en komen we misschien meer te weten over de oorsprong van Xür (Die tentakelman die ieder weekend goederen brengt in ruil voor munten).

De Nine zijn als het ware een collectief aan personen die onkenbare kracht hebben, iets dat we nog nooit hebben gezien in Destiny 2. Ook zijn zij elk verbonden aan hun eigen planeet en hebben zij allemaal hun eigen karakteristieken waardoor er kwade én goede dingen kunnen ontstaan.

Volgens Bungie zal de “Fate saga” weer spannen over verschillende jaren. De studio wilt terug naar waar zij oorspronkelijk vandaan komen en harstikke goed in zijn, mysterie kweken die vragen en nieuwschierigheid opwekken.

De nieuwe locatie die we gaan ontdekken heet Kepler, een planetoïde die nog net in het Sol-universum begint. Aan de art en thema te zien lijken de Vex, Fallen en een nieuwe enemy centraal te staan in een labyrinth-esque wereld die inspiratie heeft opgedaan uit Metroidvania games.

De nieuwe planeet opgebouwd in een manier waarin replayability key staat. We krijgen te maken met World Tiers, dit zijn moeilijkheidgradaties die elke keer anders gespeeld kunnen worden om een ander resultaat te krijgen. Dit is van belang bij het oplossen van de vele mysteries en puzzels die Kepler te bieden heeft.

Uitbreidingen galore

Tijdens de officiële reveal event van de uitbreiding “Edge of Fate”, hebben we niet alleen een kijkje genomen naar de eerst volgende DLC. Ook werden de namen van de volgende Destiny 2 uitbreidingen en seizoenen bekend.

Renegades

Renegades is een uitbreiding die een combinatie vormt tussen het vervolg van “Edge of Fate” en tegelijkertijd een homage brengt aan een universum waarmee we allemaal zijn opgegroeid.

Natuurlijk heb ik het over Star Wars en is het niet een simpele collab. Bungie maakt namelijk een homage aan de series door een nieuw verhaal te brengen die door Star Wars geïnspireerd is. In het kort, Star Wars maar dan door een Destiny lens.

Zo zien we een aantal iconische dingen terug uit het Star Wars universum. Een lightsaber is natuurlijk niet te missen, maar krijgen we ook een aantal armor sets in de vorm van Darth Vader en Kylo Ren én zien we wat wapens terug.

Shattered Cycle én The Alchemist

De uitbreidingen zullen voortspelen op de “Edge of Fate” en “Renegades” en zijn nog niet bekend wat deze gaan worden. Wel weten we dat deze respectievelijk in de zomer en in de winter gaan uitkomen.